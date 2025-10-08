'थामा'तील 'दिलबर की आँखों का' गाण्यावर आयुष्मान खुराना आणि नोरा फतेहीचा धमाकेदार डान्स...
'थामा' चित्रपटातील 'दिलबर की आँखों का' हे गाणं रिलीज केलं गेलं, आता यावर नोरा फतेही आणि आयुष्मान खुरानानं जबरदस्त डान्स केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 1:24 PM IST
मुंबई : 'थामा' चित्रपटातील अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना हे खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ आता व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये आयुष्मान खुरानाबरोबर नोरा फतेही ही डान्स करताना दिसत आहे. आता त्यांचा हा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत दोन्ही स्टार्स 'दिलबर की आँखों का' गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना दिसत आहेत. नुकतेच 'थामा' चित्रपटातील 'दिलबर की आँखों का' हे गाणे रिलीज करण्यात आलं आहे. दरम्यान दोघांचा हा व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे. या व्हिडिओवर अनेकजण कमेंट्स करून प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
नोरा फतेही आणि आयुष्मान खुराना डान्स व्हायरल व्हिडिओ : नोरा फतेही आणि आयुष्मान खुरानाची 'दिलबर की आंखों का' या गाण्यावर जबरदस्त केमिस्ट्री ही खूप आकर्षक चाहत्यांना वाटत आहे. या व्हिडिओमध्ये, नोरानं टू-पीस ब्राऊन आणि ब्लॉक ड्रेस परिधान केला आहे. तसेच आयुष्मान खुराना हा काळी जॅकेट, पॅन्ट आणि गुलाबी शर्टमध्ये देखणा दिसत आहे. या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये एका यूजरनं लिहिलं, 'तू रॉकिंग आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'खूप सुंदर दिसत आहे. ' आणखी एकानं लिहिलं, 'आग लावून टाकली.' याशिवाय अनेकजण या व्हिडिओवर हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत.
'थामा' चित्रपटाबद्दल : 'थामा' चित्रपटातील 'दिलबर की आंखों का' हे गाणे ७ ऑक्टोबर रोजी रिलीज केलं गेलं.'थामा' ही एक रोमँटिक कॉमेडी हॉरर लव्ह स्टोरी आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केलं आहे. या चित्रपटाची कहाणी नीरेन भट्ट, सुरेश मॅथ्यू आणि अरुण फलारा यांनी लिहिली आहे. दिनेश विजन आणि अमर कौशिक निर्मित, हा मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्समधील पाचवा भाग आहे. या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिकेत आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदान्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल हे स्टार्स असणार आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
हेही वाचा :