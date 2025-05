ETV Bharat / entertainment

अँकरिंगचं आमिष दाखवून बलात्काराचा प्रयत्न, जाणून घ्या एजाज खानवर गुन्हा का दाखल झाला? - CASE REGISTERED AGAINST AJAZ KHAN

By ANI Published : May 5, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 1:46 PM IST 2 Min Read

मुंबई - 'हाऊस अरेस्ट' या वेब शोमध्ये अश्लील कंटेंटमुळे वादात सापडलेल्या अभिनेता एजाज खानच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एका महिलेनं त्याच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप करत मुंबईतील चारकोप पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरुन एजाज खानवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एजाज खानवर महिलेचे गंभीर आरोप - महिलेनं दिलेल्या तक्रारीमध्ये एजाज खाननं तिला लग्नाचं आणि वेब शोमध्ये भूमिका देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. यासाठी या महिलेला त्यानं उल्लू अॅपवर प्रसारित होणाऱ्या त्याच्या 'हाऊस अरेस्ट' शोचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. शूटिंग दरम्यान, एजाजनं तिला प्रपोज केलं आणि नंतर तिनं धर्म स्वीकारल्यानंतर तिच्याशी लग्न करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तक्रारीत असाही आरोप आहे की एजाज खाननं तिला त्याच्या घरी बोलावलं आणि तिथं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. एजाज खानवर पोलिसांनी लावलेली कलमं - महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी एजाज खानवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ६४, ६४(२)(M), ६९ आणि ७४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. एजाज खानच्या शोवर बंदी घालण्याची मागणी - अलीकडच्या काळात एजाज खान वादात सापडला आहे. ११ एप्रिल २०२५ रोजी सुरू झालेल्या 'हाऊस अरेस्ट' या त्याच्या शोवर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील काही गटांकडून जोरदार टीका झाली आहे. त्याचा शो अश्लील असल्याचा दावा करण्यात आला असून सरकारनं त्याच्या शोवर बंदी घालण्याची आणि त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

