ETV Bharat / entertainment

आदिवी शेषचा डबल धमाका, मृणाल ठाकूर आणि वामिका गब्बीबरोबर करणार स्क्रिन शेअर... - ACTOR ADIVI SESH

अभिनेता आदिवी शेष राष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप पाडण्याच्या तयारीत आहे. त्याचे दोन चित्रपट प्रेक्षकांच्या लवकरच भेटीला येणार आहेत.

Actor adivi sesh
अभिनेता आदिवी शेष (अदिवी शेष (Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 3:38 PM IST

1 Min Read

मुंबई - अभिनेता आदिवी शेष या अभिनेत्यानं आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकाचं खूप कमी काळात मनं जिंकलं आहे. आता हा साऊथ स्टार दोन मोठ्या प्रकल्पांसह प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. हे दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या शैलीतील असणार आहेत. पहिला हिंदी चित्रपट 'डॅकॉइट' आहे, जो अ‍ॅक्शन-थ्रिलर आणि प्रेमकथेवर आधारित आहे. या चित्रपटात, आदिवी मृणाल ठाकूरसोबत दिसणार आहे. 'डॅकॉइट' चित्रपट २०२५ च्या ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार आहे. यानंतर, त्याचा 'जी२ - गुडाचरी २' येणार आहे, जो त्याच्या कल्ट स्पाय-थ्रिलर 'गुडाचरी'चा सीक्वेल आहे. हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे. या चित्रपटात तो वामिका गब्बी देखील एका दमदार व्यक्तिरेखेत दिसणार आहे.

आदिवी शेषचे आगामी चित्रपट : या दोन्ही चित्रपटांद्वारे,आदिवी शेष राष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख मजबूत करणार आहे. विशेष म्हणजे हे चित्रपट हिंदी आणि तेलुगूमध्ये एकाच वेळी चित्रित होईल, जेणेकरून प्रत्येक भाषेतील आणि प्रदेशातील प्रेक्षक त्यांच्याशी जोडले जाऊ शकतील. दरम्यान आदिवी शेषनं आपल्या प्रवासाबद्दल म्हटलं, "मी नेहमीच असे मानतो की, चांगला सिनेमा भाषेच्या सीमा ओलांडतो. 'डकॉइट' आणि 'जी२'सह, मला फक्त मोठ्या प्रमाणात चित्रपटच नाही, तर चांगल्या गोष्टी देखील करायच्या आहेत. 'डकॉइट' हा एक भावनिक अ‍ॅक्शन-थ्रिलर आहे, जो प्रेम आणि तळमळाची कथा सांगतो, तर 'जी२' हा एक मोठा गुप्तहेर-साहस आहे, जो गुडाचारीच्या जगाला पुढे घेऊन जातो. दोन्ही चित्रपटांचा प्रकार आणि भाषा वेगळी असू शकते, परंतु जागतिक दृष्टी आणि भावनांच्या खोलीसह भारतीय कथा दाखवण्याचा खरा प्रयत्न आहे."

आदिवी शेष आपल्या भावना व्यक्त केल्या : यानंतर आदिवी शेषनं पुढं सांगितलं, "मृणाल आणि वामिका सारख्या प्रतिभावान अभिनेत्रींबरोबर काम करणे आणि इतके मोठे स्वप्न पाहणाऱ्या टीममध्ये सामील होणं हे रोमांचक आणि आव्हानात्मक दोन्ही आहे. मला वाटतं की, आता भारतीय चित्रपटांनी कोणाच्याही मान्यतेची वाट पाहू नये, आपण आपल्या कथा जगाला आपल्या शैलीत सांगितल्या पाहिजेत आणि मला आनंद आहे की, मी या बदलाचा एक भाग आहे." आता आदिवी शेषचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

मुंबई - अभिनेता आदिवी शेष या अभिनेत्यानं आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकाचं खूप कमी काळात मनं जिंकलं आहे. आता हा साऊथ स्टार दोन मोठ्या प्रकल्पांसह प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. हे दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या शैलीतील असणार आहेत. पहिला हिंदी चित्रपट 'डॅकॉइट' आहे, जो अ‍ॅक्शन-थ्रिलर आणि प्रेमकथेवर आधारित आहे. या चित्रपटात, आदिवी मृणाल ठाकूरसोबत दिसणार आहे. 'डॅकॉइट' चित्रपट २०२५ च्या ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार आहे. यानंतर, त्याचा 'जी२ - गुडाचरी २' येणार आहे, जो त्याच्या कल्ट स्पाय-थ्रिलर 'गुडाचरी'चा सीक्वेल आहे. हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे. या चित्रपटात तो वामिका गब्बी देखील एका दमदार व्यक्तिरेखेत दिसणार आहे.

आदिवी शेषचे आगामी चित्रपट : या दोन्ही चित्रपटांद्वारे,आदिवी शेष राष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख मजबूत करणार आहे. विशेष म्हणजे हे चित्रपट हिंदी आणि तेलुगूमध्ये एकाच वेळी चित्रित होईल, जेणेकरून प्रत्येक भाषेतील आणि प्रदेशातील प्रेक्षक त्यांच्याशी जोडले जाऊ शकतील. दरम्यान आदिवी शेषनं आपल्या प्रवासाबद्दल म्हटलं, "मी नेहमीच असे मानतो की, चांगला सिनेमा भाषेच्या सीमा ओलांडतो. 'डकॉइट' आणि 'जी२'सह, मला फक्त मोठ्या प्रमाणात चित्रपटच नाही, तर चांगल्या गोष्टी देखील करायच्या आहेत. 'डकॉइट' हा एक भावनिक अ‍ॅक्शन-थ्रिलर आहे, जो प्रेम आणि तळमळाची कथा सांगतो, तर 'जी२' हा एक मोठा गुप्तहेर-साहस आहे, जो गुडाचारीच्या जगाला पुढे घेऊन जातो. दोन्ही चित्रपटांचा प्रकार आणि भाषा वेगळी असू शकते, परंतु जागतिक दृष्टी आणि भावनांच्या खोलीसह भारतीय कथा दाखवण्याचा खरा प्रयत्न आहे."

आदिवी शेष आपल्या भावना व्यक्त केल्या : यानंतर आदिवी शेषनं पुढं सांगितलं, "मृणाल आणि वामिका सारख्या प्रतिभावान अभिनेत्रींबरोबर काम करणे आणि इतके मोठे स्वप्न पाहणाऱ्या टीममध्ये सामील होणं हे रोमांचक आणि आव्हानात्मक दोन्ही आहे. मला वाटतं की, आता भारतीय चित्रपटांनी कोणाच्याही मान्यतेची वाट पाहू नये, आपण आपल्या कथा जगाला आपल्या शैलीत सांगितल्या पाहिजेत आणि मला आनंद आहे की, मी या बदलाचा एक भाग आहे." आता आदिवी शेषचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

For All Latest Updates

TAGGED:

ADIVI SESHMRINAL THAKUR AND VAMIKA GABBIADIVI SESH UPCOMING MOVIESACTOR ADIVI SESH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.