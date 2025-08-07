मुंबई - काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बॉलिवूड अभिनेत्री वाणी कपूरची सोशल मीडियावर टीका करण्यात आली होती. या टीकेचं कारण म्हणजे 'अबीर गुलाल' हा चित्रपटात होता. या चित्रपटात पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानबरोबर वाणीनं काम केलं. फवाद या चित्रपटाच्या माध्यामातून बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार होता. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी काही दिवसच शिल्लक होते, मात्र पहलगाममध्ये झालेल्या हल्यामुळं या चित्रपटाच्या रिलीजवर बंदी घालण्यात आली.
वाणी कपूर केला दिलजीत दोसांझच्या चित्रपटाचा बचाव : पहलगाममधील मोठ्या अपघातानं पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वैर निर्माण झालं. यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांसह त्यांच्या कंटेंटवरही भारतात बंदी घालण्यात आली. दरम्यान पहलगाममधील हल्ल्यानंतर ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझचा 'सरदार जी ३' हा रिलीज करण्यात आला होता. मात्र हा चित्रपट भारतात नाही तर पदेशात दाखविण्यात आला. भारतात या चित्रपटाच्या रिलीजवर बंदी घालण्यात आली होती.'सरदार जी ३' चित्रपटामध्ये पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर असल्यानं या चित्रपटाच्या रिलीजवर भारतात वाद निर्माण झाला होता. हा चित्रपट परदेशात रिलीज झाल्यानं दिलजीतवर टीका करण्यात आली होती.
वाणी कपूरनं व्यक्त केल्या भावना : याशिवाय दिलजीतच्या आगामी प्रोजेक्टवर FWICE नं बंदी घालण्याची मागणी केली होती. दरम्यान आता 'सरदार जी ३'च्या वादावर वाणी कपूरनं तिचं मत व्यक्त केलं आहे. एका संभाषणादरम्यान वाणी कपूरला दिलजीत दोसांझच्या चित्रपटाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावर तिनं म्हटलं, "मी असा अंदाज लावत आहे की, या चित्रपटाचे चित्रीकरण त्या भयानक हल्ल्यापूर्वी झाले होते. एक निर्माता म्हणून त्याचे पैसे अडकले असावेत. मला वाटते की कदाचित १०० तंत्रज्ञांनी चित्रपटात काम केले असेल. चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मला वाटत नाही की, तो देशाचा अपमान करू इच्छित होता. तो एक जागतिक स्टार आहे. त्याला जागतिक स्तरावर मानले जाते. त्याला जे योग्य वाटलं, त्यानुसार त्यानं गोष्टी केलं आहे. पण मला वाटते की त्यानं कोणताही कायदा मोडला नाही, बरोबर?"
Sardaarji 3, starring Diljit Dosanjh, Hania Aamir, and Neeru Bajwa, is all set to release in Pakistan and overseas, except in India, on June 27th.#Sardaarji3 #HaniaAamir #DiljitDosanjh #NeeruBajwa #LollywoodPictures pic.twitter.com/764x5D6Syh— Lollywood Pictures (@LollyPictures) June 23, 2025
वाणी कपूरच्या 'अबीर गुलाल'वर बंदी : दरम्यान वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, हा चित्रपट ९ मे रोजी भारतात प्रदर्शित होणार होता. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ला झाला, ज्यात २६ पर्यटकांना क्रूरपणे मारण्यात आले होते. वाणी कपूरच्या 'अबीर गुलाल' चित्रपट हा ९ मे रोजी भारतात प्रदर्शित होणार होता. मात्र या हल्ल्यामुळं FWICE नं 'अबीर गुलाल'वर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, दिलजीत दोसांझचा 'सरदारजी ३' हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित झाला नाही. तो पाकिस्तानसह जगभरात प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं भरपूर कमाई केली.
