'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चनची एन्ट्री, संजय दत्तसह दिग्गज कलाकार ऐतिहासिक भूमिकेत दिसणार - JR BACHCHAN ENTRY IN RAJA SHIVAJI

'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चनची एन्ट्री ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 21, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 4:34 PM IST 2 Min Read

मुंबई - जिओ स्टुडिओज् आणि मुंबई फिल्म कंपनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील 'राजा शिवाजी' या एपिक चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. रितेश देशमुख दिग्दर्शन करत असलेल्या या महाचित्रपटात आता चित्रपटसृष्टीतले आघाडीचे कलाकार व्यक्तिरेखा साकारणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. यामध्ये संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख आणि रितेश विलासराव देशमुख मुख्य भूमिका करत आहेत. गेल्या काही वर्षापासून 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटाची घोषणा होऊन बराच काळ उलटला. सुरुवातीला या चित्रपटाचं दिग्दर्शन नागराज मंजुळे करणार होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्यक्तिरेखा रितेश देशमुख साकारणार, एवढं नक्की झालं होतं. या चित्रपटाचं मोशन पोस्टरही रिलीज झालं होतं. मात्र काही कारणामुळं या चित्रपटाला विलंब झाला आणि अखेरीस अलीकडेच या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर परिसर आणि संगम माहुली घाटावर राजा शिवाजीचं चित्रीकरण सुरू होतं. आता या चित्रपटाबद्दलची एक मोठी अपडेट हाती आली असून हिंदी चित्रपटसृष्टीतले काही दिग्गज कलाकार यात भूमिका करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय.

