यंदाच्या नवरात्रीसाठी गायक अभिजीत सावंतचं 'प्रेमरंग सनेडो' गाणं, पाहा व्हिडिओ...

इंडियन आयडॉल फेम गायक अभिजीत सावंतचं एक मराठी- गुजराती गाणं रिलीज झालं आहे. नवरात्रीच्या उत्साहात या गाण्यावर तुम्ही गरबा डान्स करू शकता.

Prem Rang Sanedo song
'प्रेमरंग सनेडो' गाणं ('प्रेमरंग सनेडो' गाण्याचं पोस्टर)
Published : September 19, 2025 at 1:17 PM IST

मुंबई - इंडियन आयडॉल ते आज गायन विश्वात 20 वर्ष पूर्ण करत असताना गायक अभिजीत सावंतनं अनेक सुंदर गाणी गायली आहेत. त्याची गाणी प्रेक्षकांना खूप पसंत पडते. दरम्यान प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा अभिजीत सावंत आता मराठी आणि गुजराती गाण्याच्या माध्यामातून प्रेक्षकांना मोहित करत आहे. अभिजीत सावंतचं दोन दिवसापूर्वी एक गाणं रिलीज झालं होतं. आता हे गाणं अनेकांना आवडत आहे. नवरात्री उत्सव अगदी तोंडावर असताना अभिजीतनं हे गाणं रिलीज केलं आहे. या गाण्याचं नाव 'प्रेमरंग सनेडो' असं आहे. आता या गाण्याच्या माध्यामातून गुजराती प्रेक्षकांना देखील अभिजीत सावंतच्या आवाजाची जादू अनुभवयाला मिळणार आहे.

अभिजीत सावंतचं मराठी- गुजराती गाणं रिलीज : या गाण्यावर नवरात्रीमध्ये अनेकजण गरबा डान्स करू शकेल. दरम्यान हे गाणं रिलीज केल्यानंतर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत असून अभिजीतचं सोशल मीडियाच्या माध्यामातून कौतुक करत आहेत. एका चाहत्यानं आपल्या कमेंटमध्ये लिहिलं, 'खूप चांगलं गाणं आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, ' तू जबरदस्त आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'खूप छान.' याशिवाय काहीजण या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत. दरम्यान अंकिता मेस्त्री, प्रियांश चव्हाण, प्राची राठोड आणि रुपेश बने यांच्याकडून सादर 'प्रेम रंग सनेडो' हे एक नवरात्रीच्या उत्साहात रंग भरणारं मनाला भिडणारं मराठी आणि गुजराती गाणं आहे.

अभिजीत सावंतनं व्यक्त केल्या भावना : हे गाणं गायक अभिजीत सावंतसह सोनाली सोनवणेनं गायलं आहे. या गाण्याला संगीत प्रसाद शिरसाठ आणि गणेश बागुल यांनी दिलं आहे. तसेच आपल्या नवीन गाण्याबद्दल बोलताना अभिजीतनं सांगितलं "एखादं छान गुजराती फेस्टिवल गाणं करण्याची माझी आधी पासून इच्छा होती. 'प्रेमरंग सनेडो' सारखं गरब्याच गाणं करताना एक छान अनुभव मिळाला सोबतीला नव्या भाषेत प्रयोग करण्याची संधी मिळाली. गुजराती गाण्याला थोडा आपला मराठमोळा ठसका देऊन या गाण्याची रचना केली असून दोन वेगवेगळ्या भाषा आणि संस्कृती एकत्र घेऊन हे गाणं शब्दबध्द करण्यात वेगळीच गंमत होती आणि ती या निमित्तानं अनुभवली."

