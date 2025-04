ETV Bharat / entertainment

आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेटबरोबर चायनीज फेस्टिव्हलमध्ये झळकला, व्हिडिओ व्हायरल... - AAMIR KHAN AND GIRLFRIEND GAURI

आमिर खान आणि गौरी स्प्रेट ( Bollywood Star Aamir Khan And His Girlfriend Gauri Spratt At Macau Event (Photo: IANS) )