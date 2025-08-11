मुंबई - आमिर खान सध्या त्याचा भाऊ फैसल खानबरोबरच्या वादग्रस्त विधानामुळं चर्चेत आहे. अलीकडेच फैसल खाननं आपल्या कुटुंबाबद्दल आणि सुपरस्टार भाऊ आमिर खानबद्दल अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. यामध्ये त्यानं म्हटलं की, आमिरनं त्याला सुमारे 1 वर्ष घरात कैद करून ठेवलं होतं, त्याच्या घरचे लोक त्याच्याशी तो मनोरुग्ण असल्यासारखे वागायचे. ते त्याला मनोरुग्ण असल्याचं म्हणत असत. फैसलनं आरोप केला की, त्याला चुकीची औषधे देण्यात आली होती आणि आमिर खाननं त्याचा संपूर्ण ताबा आपल्या हातात घेतला होता. याआधीही काही वर्षांपूर्वीही फैसलने हे आरोप केले होते. पुन्हा एकदा त्याने केलेल्या आरोपांनंतर आमिरच्या चाहत्यांना आणि चित्रपटसृष्टीतील लोकांना धक्का बसला आहे.
आमिर खानच्या कुटुंबावर केले गेले आरोप : आता फैसल खानच्या या विधानानंतर आमिर खानच्या कुटुंबाचं निवेदन समोर आलं आहे. फैसल खानचे आरोप हे दुःखद असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहेत. दिलेल्या मुलाखतीत फैसलनं आमिर खान आणि त्याच्या कुटुंबावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. आता फैसलच्या आरोपांवर आमिर खानच्या कुटुंबाचं म्हणणं आहे की, फैसलनं गोष्टी विकृत पद्धतीनं सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, तर त्यानं यापूर्वीही असं काही म्हटलं आहे. दरम्यान आमिर खानच्या कुटुंबानं एकत्रितपणे हे निवेदन जारी करून हे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे.
आमिर खानचा भाऊ फैसल खाननं केला खुलासा : कुटुंबानं जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी असं म्हटलं आहे, 'माध्यमांकडून सहानुभूतीची विनंती! फैसलनं त्याची आई झीनत ताहिर हुसैन, त्याची बहीण निखत हेगडे आणि त्याचा भाऊ आमिर यांच्याबद्दल ज्या प्रकारे अपमानजनक आणि दिशाभूल करणारी विधाने केली आहेत, त्यामुळं आम्हाला दुःख झालंय. त्यानं ही घटना विकृत पद्धतीनं सादर करण्याची पहिलीच वेळ नाही, म्हणून आम्हाला आमचा हेतू स्पष्ट करणे आणि आम्ही एक कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत हे सांगणे आवश्यक वाटले. हे सांगणे महत्त्वाचे आहे की, फैसलशी संबंधित कोणताही निर्णय कुटुंबानं अनेक डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एकत्रितपणे घेतला आहे. फैसलबाबतचा प्रत्येक निर्णय प्रेम, करुणा आणि त्याच्या भावनिक आणि मानसिक आरोग्याला पाठिंबा देण्याच्या इच्छेवर आधारित आहे. या कारणास्तव, आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी या वेदनादायक आणि कठीण काळाबद्दल सार्वजनिकरित्या बोलणे टाळले आहे. आम्ही माध्यमांना सहानुभूती दाखवण्याची आणि खाजगी प्रकरणाला अफवा, आणि दुखावणाऱ्या गॉसिपपासून दूर राहण्याची विनंती करतो. कुटुंबातील सदस्य - रीना दत्ता, जुनैद खान, आयरा खान, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगडे, सहर हेगडे, मन्सूर खान, नुझहत खान, इम्रान खान, टीना फोन्सेका, जैन मेरी खान, पाब्लो खान.'
फैजल खान काय म्हणाला? : फैजल खाननं एका मुलाखतीत आमिर खानवर आरोप केले होते की, त्यानं त्याला एक वर्ष घरात कैद केलं होतं. फैजलच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण कुटुंब त्याला वेडा समजू लागलं होते. आमिरनं त्याचा मोबाईल फोनही काढून घेऊन घेतला होता आणि त्याच्या खोलीबाहेर अंगरक्षक तैनात केले, जेणेकरून तो कुठेही जाऊ नये. यानंतर काही काळानंतर त्याच्या मानसिक स्थितीचं मूल्यांकन करण्यात आलं आणि त्याला मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त घोषित केलं गेलं होतं. दरम्यान फैसल खानबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. मात्र त्याचे सर्वच चित्रपट फ्लॉप झाली आहेत. त्यामुळं तो बॉलिवूडपासून दूर गेला. फैसल खाननं आमिर खानबरोबर 'मेला' या चित्रपटामध्ये काम केलं आहे.
