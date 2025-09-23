७१वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार कधी आणि कुठे लाईव्ह पाहता येईल? विजेत्यांच्या यादीवर एक नजर टाका
७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेत्यांना आज सन्मानित करण्यात येणार आहे. आता हा पुरस्कार कार्यक्रम कुठे पाहाता येईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
September 23, 2025
मुंबई : नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे होणाऱ्या ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात भारतीय चित्रपट पुन्हा एकदा ठळकपणे दिसणार आहे. २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी ४ वाजता, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू २०२३ मध्ये बनवलेल्या चित्रपटांमधील उत्कृष्टतेचा गौरव करण्यासाठी पुरस्कार प्रदान करणार आहे. कोरोना आजारामुळे पुरस्कार दोन वर्षे लांबणीवर पडले होते. त्यामुळं आता पुरस्कार सोहळा होत आहे. चित्रपट प्रेमी अधिकृत डीडी न्यूज चॅनेलद्वारे संपूर्ण राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यूट्यूबवर थेट पाहू शकतात. प्रसारण दुपारी ३ वाजता सुरू होईल, विजेते रेड कार्पेटवर चालतील आणि मंचावर त्यांचे पुरस्कार स्वीकारतील.
विविध भाषा, शैली आणि कला क्षेत्रातील पुरस्कार : १ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या विजेत्यांचा आज सन्मान होईल. विधू विनोद चोप्रा यांच्या'ट्वेल्थ फेल' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा पुरस्कार मिळाला, तर 'कटहल - अ जॅकफ्रूट मिस्ट्री' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला. शाहरुख खान ('जवान') आणि विक्रांत मेस्सी ('ट्वेल्थ फेल') यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला, तर राणी मुखर्जी यांना 'मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे'मधील तिच्या दमदार अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला आहे. दरम्यान, मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च सन्मान असलेल्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाणार आहे. सुदीप्तो सेन यांना 'द केरळ स्टोरी'साठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक आणि सर्वोत्कृष्ट छायांकन पुरस्कार मिळणार आहेत. करण जोहरच्या 'रॉकी और रानी की प्रेम कहाणी' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला आहे.
७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेत्यांची यादी
- सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री- गॉड वल्चर अँड ह्युमन
- सर्वोत्कृष्ट कल्चर फिल्म- टाइमलेस तमिळनाडू
- सर्वोत्कृष्ट तेलुगू फिल्म- भागावान्थ केसरी
- सर्वोत्कृष्ट तमिळ फिल्म- पार्किंग
- सर्वोत्कृष्ट पंजाबी फिल्म- गॉडडे गॉडडे चा
- सर्वोत्कृष्ट मराठी सिनेमा- शामची आई
- सर्वोत्कृष्ट हिंदी सिनेमा- कटहल
- सर्वोत्कृष्ट गुजराती सिनेमा- वश
- सर्वोत्कृष्ट अॅक्शन सिनेमा- हनूमान
- सर्वोत्कृष्ट बंगाली सिनेमा- डीप फ्रीजर
- सर्वोत्कृष्ट कोरिओग्राफी- वैभवी मर्चंट (रॉकी और रानी की प्रेम कहाणी)
- सर्वोत्कृष्ट म्यूझिक दिग्दर्शक- हर्षवर्धन रामेश्वर (अॅनिमल सिनेमा)
- सर्वोत्कृष्ट साऊंड डिझाइन- अॅनिमल
- सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफर- प्रसन्नता मोहपात्रा (द केरला स्टोरी)
- सर्वोत्कृष्ट प्लेबॅक सिंगर फिमेल- शिल्पा राव
- सर्वोत्कृष्ट मराठी बालकलाकार- कबीर कंढरे (जिप्सी), त्रिशा ठोसर श्रीनिवास पोकले आणि भार्गव
- सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री- उर्वशी, जानकी बोडीवाला
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री- राणी मुखर्जी
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता- शाहरुख खान, जवान आणि विक्रांत मेसी, 'ट्वेल्थ फेल'
- सर्वोत्कृष्ट लहान मुलांचा सिनेमा- नाळ २
- सर्वोत्कृष्ट डेब्यू फिल्म दिग्दर्शक- आशीष भेंडे (आत्मपॅम्पलेट)
- सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्म- 'ट्वेल्थ फेल'
