लहान वयातच त्रिशा ठोसरसह श्रीनिवास पोकळेनं दुसऱ्यांदा जिंकला राष्ट्रीय पुरस्कार, 'हे' छोटे स्टार्स कार्यक्रमात चमकले...
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सोहळ्यात पाच छोट्या मुलांना सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकारांचा पुरस्कार दिला. आता यामध्ये सर्वात लहान असलेली त्रिशा ठोसर सध्या खूप चर्चेत आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 12:29 PM IST
मुंबई : नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचं आयोजन केलं गेलं होतं, यामध्ये शाहरुख खान, मोहनलाल, विक्रांत मेस्सी, आणि राणी मुखर्जी यांसारख्या प्रसिद्ध स्टार्सना सन्मानित करण्यात आलं. दरम्यान यावर्षी २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांसाठी, लघुपटांसाठी आणि इतर श्रेणींसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारांचं वितरण केलं गेलं. या कार्यक्रमात मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांना भारतीय चित्रपट उद्योगातील योगदानासाठी दादासाहेब फाळके पुरस्कार देण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये पाच मुलांनाही सन्मानित करण्यात आलं होतं. आता आम्ही तुम्हाला या पाच मुलांबद्दलची माहिती देणार आहोत.
'या' ५ मुलांना सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकारांचा राष्ट्रीय पुरस्कार : ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये, सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या पाच मुलांमध्ये त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे, भार्गव जगताप, कबीर खंदारे आणि सुकृती वेणी बांद्रेड्डी यांचा समावेश आहे. यामध्ये गोंडस त्रिशा ठोसर ही सर्वात जास्त चर्चेत आली आहे. तिला खूप कमी वयामध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. या कार्यक्रमादरम्यान त्रिशाचा चेहरा हा खूप प्रसन्न होता. तिला 'नाळ २'साठी हा पुरस्कार देण्यात आला. दरम्यान आपल्या छोट्या कारकिर्दीत त्रिशानं महेश मांजजेकर आणि सिद्धार्थ जाधव या स्टार्सबरोबर काम केलं आहे. तिनं महेश मांजरेकर यांच्याबरोबर 'पुनहा शिवाजीराजे भोसले'मध्ये देखील महत्त्वाची भूमिका केली आहे. यामध्ये भार्गव जगतापनं देखील काम केलंय. दरम्यान राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जिंकल्यानंतर लहान त्रिशानं आपला आनंद व्यक्त केला आहे. तिनं मीडियाबरोबर संवाद साधताना म्हटलं, 'मी खूप आनंदी आहे, राष्ट्रपतींनी माझे अभिनंदन केले.' यानंतर श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप यांनाही सर्वोत्कृष्ट बालकलाकारचा पुरस्कार जिंकला.
'नाळ २'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार दिले गेले : श्रीनिवास पोकळेला 'नाळ २'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला आहे. हा श्रीनिवासचा दुसरा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आहे. तो अगदी लहानपणापासून मराठी चित्रपटात काम करत आहे. भार्गव जगतापला देखील 'नाळ २'साठी सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. कबीर खंदारेला 'जिप्सी' आणि सुकृति वेणी बांद्रेड्डी यांनाही राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. कबीर खंदारेला 'जिप्सी' या मराठी चित्रपटासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तसेच 'गांधी तथा चेट्टू' या तेलुगू चित्रपटासाठी सुकृति वेणी बंद्रेड्डीला सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकारचा राष्ट्रीय पुरस्कार दिला गेला. सुकृति ही साऊथ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुकुमार यांची मुलगी आहे. दरम्यान २३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ७१वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा हा खूप भव्य पद्धतीनं साजरा करण्यात आला.
