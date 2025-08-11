मुंबई : अभिनेत्री यामी गौतमनं आपल्या अभिनयानं अनेकांची मनं जिंकली आहेत. गेल्या काही वर्षांत तिनं रुपेरी पडद्यावर अनेक उत्तम चित्रपटांसाठी काम केलं आहे. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'मध्ये तिनं एका कुशाग्र आणि बुद्धिमान गुप्तचर अधिकाऱ्याची भूमिका केली होती. या चित्रपटानंतर यामीनं चित्रपटसृष्टीत एक नवीन प्रवास सुरू केला. 'अ थर्सडे 'मध्ये, तिनं एका शाळेतील शिक्षिकेची भूमिका साकारली होती, जिचे विचार आणि निर्णय प्रेक्षकांना मनात चिकटवून राहिले आणि 'ओएमजी २'मध्ये एका जिद्दी वकिलाच्या भूमिका तिनं केली होती. आता अनेकजण यामीला 2.0 व्हर्जन म्हणत आहेत.
अक्षय कुमार आणि यामी गौतम स्टारर 'ओएमजी २'ला २ वर्ष पूर्ण : आज, ११ ऑगस्ट रोजी, 'ओएमजी २'च्या प्रदर्शनाला २ वर्षे झाली आहेत, आणि यासोबतच यामीच्या कारकिर्दीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात तिनं नवीन आव्हाने कशी स्वीकारली आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत आणि स्वतःचे काम निवडून एक खास ओळख कशी निर्माण केली आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. यामी आता केवळ संस्मरणीय कामगिरी करणारी अभिनेत्री नाही, तर ती एक सर्जनशील शक्ती बनली आहे, जी तिचा प्रवास विचारपूर्वक निवडते. ज्या इंडस्ट्रीमध्ये कलाकार अनेकदा एकाच प्रकारच्या भूमिकांशी जोडले जातात, तिथे तिनं एक स्वतःची वेगळी कथा लिहिली आहे.
यामी गौतमीनं व्यक्त केल्या चित्रपटाबद्दल भावना : 'ओएमजी २'बद्दल बोलताना यामी म्हणाली होती की, 'या चित्रपटात एक अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, विशेषतः मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित, हा संपूर्ण विषय कोर्टरूम ड्रामा खूप सुंदरपणे दाखवण्यात आला आहे, त्यात विनोदी तसेच भरपूर मनोरंजन आहे आणि मला आनंद आहे की मी त्याचा एक भाग आहे.' यामीचे अनेक चाहते आहेत. तिचा अभिनय अनेकांना आवडतो. तिच्या निवडींवरून असे दिसून येते की, ती फक्त प्रसिद्धीच्या मागे नाही तर चांगल्या चित्रपटांची निवड करते. आता तिनं आपली चित्रपटसृष्टीत एक जागा निर्माण केली आहे.
