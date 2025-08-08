Essay Contest 2025

Interview: फरहान अख्तर - 'माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे प्रेक्षकांचं प्रेम!'

अभिनेता फरहान अख्तरनं त्याचा आगामी चित्रपट '१२० बहादूर' या चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Published : August 8, 2025 at 11:41 AM IST

मुंबई - अभिनेता फरहान अख्तर हा एक बहुपैलू कलाकार आहे, अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक, निर्माता आणि गायकही. त्याच्या कारकिर्दीची सुरुवात दिग्दर्शनातून झाली, आणि त्याचा पहिला चित्रपट 'दिल चाहता है' हा हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी एक मैलाचा दगड ठरला. 'लक्ष्य', 'डॉन' आणि 'डॉन २' यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांचेही दिग्दर्शन त्यानं केलं आहे. अभिनेता म्हणून त्याला खरी ओळख मिळाली 'भाग मिल्खा भाग' या चरित्रपटातून, ज्यात त्यानं 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंग यांची भूमिका ताकदीनं साकारली. 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'दिल धडकने दो', 'तूफान' यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यानं आपली अभिनय कौशल्य सिद्ध केलं आहेत. त्याचे लेखन आणि संवादलेखनदेखील वाखाणण्याजोगे आहे, विशेषतः 'दिल चाहता है' आणि 'रॉक ऑन'मधील. त्याचा आगामी चित्रपट '१२० बहादूर' प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून त्याच्या ट्रेलर लॉन्च प्रसंगी त्यानं मीडियाबरोबर संवाद साधला त्यातील काही क्षण आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी त्यांच्या लेखणीतून कैद केले आहेत.


ईटीव्ही भारत : तुमच्या '१२० बहादूर'मध्ये 'दादा किशन' असा जयघोष ऐकायला मिळतो. त्याबद्दल काय सांगाल?
फरहान अख्तर: 'दादा किशन' हा जयघोष खरंतर अहिर रेजिमेंटचा एक पारंपरिक रणघोष आहे. अहिर समाज स्वतःला भगवान श्रीकृष्णाचे वंशज मानतो, आणि म्हणूनच युद्धभूमीकडे निघताना 'दादा किशन' असा जयघोष करून ते आपले परमपुरुष श्रीकृष्ण याला आदरांजली वाहतात. हे त्यांच्या शौर्याचं, श्रद्धेचं आणि आत्मबळाचं प्रतीक आहे.

ईटीव्ही भारत : फरहान सर, तुम्ही बऱ्याच कालांतरानं मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल?
फरहान अख्तर: हो, अगदी बरोबर, मी बऱ्याच कालाधीनंतर पडद्यावर येत आहे. मी एक चित्रपट फक्त चित्रपट म्हणून करत नाही. मला नेहमी वाटतं की प्रेक्षकांना केवळ मनोरंजनच नाही तर त्याही पुढचं काहीतरी द्यायला हवं, काही अर्थपूर्ण, खोलवर जाणारं, गर्भितार्थ असणारं. कधी कधी मी कदाचित फार विचार करतो, पण योग्य गोष्ट समोर येईपर्यंत मी थांबतो. आणि '१२० बहादूर'सारखी कथा म्हणजे त्या वाट पाहण्याचं सार्थक आहे.

ईटीव्ही भारत : '१२० बहादूर'ची कथा ऐकून तुम्ही लगेच होकार दिला का?
फरहान अख्तर : नक्कीच! आणि त्याचबरोबर माझी आणखी एक भावना होती, जे लोक लहानपणी मला सिनेमे करताना पाहायचे, त्यांच्याशी पुन्हा एकदा नातं जोडायचं होतं. त्या प्रेक्षकांशी एक प्रकारचं पुनर्मिलन व्हावं, अशी इच्छा होती आणि या चित्रपटाच्या निमित्तानं ती पूर्ण होत आहे.

ईटीव्ही भारत : '१२० बहादूर' हा चित्रपट भारतीय प्रेक्षकांचा युद्धकथांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलवेल, असं वाटतं का?
फरहान अख्तर: हो, नक्कीच. मला आशा आहे की हा चित्रपट नव्या लेखकांना, दिग्दर्शकांना आपल्या इतिहासाकडे डोळसपणे पाहायला उद्युक्त करेल. आपल्या मातीत, आपल्या परंपरेत, आपल्या इतिहासात किती शौर्यगाथा दडलेल्या आहेत. कठीण प्रसंगात घेतलेले कठोर निर्णय, धैर्य, त्याग, हे सर्व आपली ओळख घडवणारे क्षण आहेत. आणि मी प्रार्थना करतो की अधिकाधिक लोक अशा कहाण्या शोधून काढतील आणि जगासमोर मांडतील.

ईटीव्ही भारत : इतकी वर्षं सिनेसृष्टीत घालवल्यानंतरही बॉक्स ऑफिस नंबर तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात का?
फरहान अख्तर: माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे प्रेक्षकांचं प्रेम. बॉक्स ऑफिस नंबर हे त्या प्रेमाचं मोजमाप करायचं एक माध्यम असू शकतं, पण मी अशा चित्रपटांची निर्मिती करू इच्छितो, जे लोकांच्या हृदयाशी भिडतील. खरं सांगायचं तर, बॉक्स ऑफिसची आकडेवारी ही जनतेच्या चर्चेसाठी असते, निर्मात्यांसाठी नव्हे. मला फक्त एवढंच हवंय की प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये येऊन चित्रपट पाहावा आणि मनापासून त्याचा आनंद घ्यावा.

ईटीव्ही भारत : फरहान, राशीबरोबर काम करण्याचा तुमचा अनुभव कसा होता?
फरहान अख्तर: मला अशा लोकांबरोबर काम करायला आवडतं, जे प्रामाणिक आणि समर्पित असतात आणि राशी अगदी तशीच आहे. पहिल्या दिवसापासून तिनं आपल्या भूमिकेला जिवंत करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. शॉट्स दरम्यान आमच्यात छान संवाद झाले आणि तिच्याशी अधिक चांगली ओळख झाली. ती अजून करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे, पण तिच्या कडून अजून बरंच काही चांगलं चांगलं येणार आहे हे नक्की.

ईटीव्ही भारत : फरहान, 'रेझी'च्या दिग्दर्शनाबद्दल काय सांगाल?
फरहान अख्तर: खरं सांगायचं तर, तो मला दिग्दर्शित करतोय याचा विचार माझ्या मनात नव्हताच. मी फक्त एवढंच पाहत होतो की हे लॉन्ग शॉट्स कसे पार करायचे आणि अ‍ॅक्शन सीन्समध्ये तग कसा धरायचा. तो कॅमेरा सेट करत असताना, मी धावण्यासाठी सज्ज होत होतो. पण त्यानं जबरदस्त कामगिरी केली आहे. इथल्या प्रत्येकाला मान्य असेल की या सिनेमामागे खरी सर्जनशील प्रेरणा रेझीच होता.

ईटीव्ही भारत : तुम्ही दिग्दर्शित केलेल्या ‘लक्ष्य’मधील एक सीन अलीकडे खूप व्हायरल झाला होता, ज्यात युद्ध का आवश्यक आहे यावर चर्चा होती. या चित्रपटात सैन्य अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना तुम्हाला वैयक्तिकरित्या काही बदल जाणवले का?
फरहान अख्तर: होय, नक्कीच. या भूमिकेमुळं जबाबदारीची जाणीव अधिक तीव्र झाली. आपल्या देशासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी जे जवान बलिदान देतात, त्याची जाणीव अधिक स्पष्टपणे झाली. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतरही त्या जबाबदारीचं ओझं मनावर राहिलं. युद्धपट हे युवकांसाठी फार गरजेचे असतात, कारण यामधून त्यांना आपल्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या त्यागाची आणि शौर्याची खरी ओळख होते. म्हणूनच अशी कथानकं मांडणं अत्यंत गरजेचं आहे.

ईटीव्ही भारत : फरहान, तुम्ही अनेक बायोपिक्स केले आहेत आणि तुमच्यात देशभक्तीची भावना ठळकपणे दिसते. या चित्रपटांतून प्रेक्षकांना एखादा संदेश देण्याचा तुमचा उद्देश असतो का?
फरहान अख्तर: माझा हेतू कधीही उपदेश देण्याचा नसतो, किंवा कोणताही संदेश जबरदस्तीनं देणारा चित्रपट करण्याचा नसतो. मी अशा कहाण्यांचा शोध घेतो, ज्या भावनिक पातळीवर भिडतात आणि प्रेक्षकांच्या विचारसरणीत थोडासा बदल घडवून आणू शकतात. इतिहास फार महत्त्वाचा असतो कारण तोच आपली ओळख घडवतो. जर मला एखादी अशी कथा सापडली, जी कुठल्याही पूर्वग्रहाशिवाय आणि भेदभावाशिवाय इतिहास उलगडते, तर अशा प्रामाणिक सिनेमाचा भाग होणं मला नेहमीच आनंददायक वाटतं.

