मुंबई : "अच्छा... कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?" आणि "थंगाबली किट्टा वराथे..." ..." हे असे अनेक संस्मरणीय काही संवाद आहेत की, ते ऐकताच त्या सेलिब्रिटीचा अभिनय लगेच आठवतो आणि या ओळी ऐकताच सर्वांना 'चेन्नई एक्सप्रेस'मधील मीनाम्माच्या भूमिकेतील दीपिका पदुकोण आठवते. खूप कमी अभिनेत्री आहेत, ज्यांच्या भूमिका लोकांना इतक्या चांगल्या प्रकारे आठवतात. मीनाम्माच्या भूमिकेतील दीपिका त्यापैकी एक आहे. तिच्या चालण्याच्या पद्धतीपासून ते बोलण्याच्या आणि भावना दाखवण्याच्या पद्धतीपर्यंत, तिची ही भूमिका परिपूर्ण आहे. या महिला पात्राला लोकांकडून खूप प्रेम मिळालं आहे.
'चेन्नई एक्सप्रेस'ला १२ वर्षे पूर्ण झाली : २०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'चेन्नई एक्सप्रेस'ला आता १२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटाला त्या काळातील सर्वात मोठा हिट बनवण्याचे एक कारण म्हणजे दीपिकाचं मीनम्माचे पात्र. तिची एंट्री अशी होती की, ती 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे'मधील शाहरुख खानसोबतच्या आयकॉनिक सीनची आठवण करून देत होती. यामुळं सर्वांचे लक्ष तिच्यावर केंद्रित झाले होते. मीनम्माची साधी दक्षिण भारतीय साडी असो, तिची दक्षिण भारतीय शैलीची भाषा असो, जबरदस्त कॉमिक टायमिंग असो, भावनिक दृश्यांमध्ये खोली असो किंवा शाहरुख खानबरोबरची तिची उत्तम केमिस्ट्री असो, या सर्व गोष्टींनी मीनम्माला भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आवडत्या महिला पात्रांपैकी एक बनवले आहे.
दीपिका पदुकोण झाली बॉलिवूडची राणी : मीनाम्माची व्यक्तिरेखा मजेदार, विचित्र होती, तसेच ती खूप धाडसी होती. या भूमिकेद्वारे दीपिकानं हे स्पष्ट केलं की, अभिनेत्री देखील स्वतःच्या बळावर चित्रपटात चमक दाखवू शकतात. मीनाम्मासारखी अनोखी व्यक्तिरेखा आजही मुख्य प्रवाहातील चित्रपटसृष्टीत क्वचितच दिसते. दीपिकानं त्यात भर घातली आहे. खास गोष्ट म्हणजे तिचे आकर्षण आणि प्रामाणिकपणा, ज्यामुळं मीनाम्मा लगेचच सर्वांची आवडती झाली. याशिवाय अनेक संस्मरणीय पात्रांपैकी, मीनाम्मानं पुन्हा दीपिका पदुकोणला बॉलिवूडची राणी बनवले. 'चेन्नई एक्सप्रेस' हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर खूप कमाई केली होती.
