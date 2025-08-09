कोईम्बुतर- अमेरिकनं भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातकर लागू केल्याचा कापड उद्योगाला मोठा फटका बसणार आहे. याबाबत भारतीय कपडा महासंघाचे समन्वयक प्रभु दामोदरन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जर अमेरिकेबरोबर चर्चा करुन भारतानं तडजोडीचा मार्ग काढला नाही तर कापड उद्योगाचं नुकसान होईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ७ ऑगस्टला भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातकर लागू केला आहे. रशियाकडून कच्चे तेल आयात खरेदी करत असल्यानं त्यांनी भारतावर टीका केली. २७ ऑगस्टला ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतावर २५ टक्के आयातकर लागू केला. त्यामुळे अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातकर लागू होणार आहे.
अमेरिकेनं ५० टक्के आयातकर लादल्यानं भारतीय निर्यात क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय कपडा महासंघाचे समन्वयक प्रभू दामोदरन म्हणाले, "अमेरिकानं स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतावर ३० टक्के आयातकर लागू केला आहे. हे स्वीकार करता येणार नाही. देशातील निर्यातीत ३३ टक्के हिस्सा हा कापड उद्योगाचा आहे. त्यामुळे वाढीव आयातकराचा कापड उद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे".
अजून १८ दिवस बाकी- अमेरिका भारतावर आयातकर लागू करण्याला अजून १८ दिवस बाकी आहेत. तोपर्यंत भारतानं अमेरिकेसोबत चर्चा करून सामंजस्यानं तडजोड करायला हवी. अमेरिका रशियाला समजाविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि रशियामध्ये संवाद होत आहे. त्यामुळे दोन देशांमध्ये सहमती होण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण निर्यात क्षेत्र संकटात पडणार- "जर १८ दिवसातही तोडगा निघाला नाही तर कापड उद्योगावर गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यासाठी सरकारनं युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. बँकांच्यामार्फत केंद्र सरकारनं उद्योगांना मदत केली पाहिजे. जेणेकरून कापड उद्योग संकटात येऊ नये. निर्यातीसाठी अनुदान योजना लागू करण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण निर्यात क्षेत्र संकटात पडणार असल्यानं सर्व उद्योगांनी एकत्रितपणे परिस्थितीला तोंड द्यायला हवे. विदेशी ग्राहक आपले उत्पादन खरेदी करणार का, याबाबत संभ्रावस्था आहे. आम्ही उत्पादन बंद करावे का, असे प्रश्न समोर उभे ठाकले आहेत. विदेशी ग्राहकांशी संवाद साधण्याची गरज आहे. तेव्हाच आपल्याला स्पष्टता मिळू शकणार आहे. यापूर्वी दिलेल्या ऑर्डर रद्द घेणार आहेत की नाही? आपल्याला हेदेखील विचारावं लागणार आहे", असे मत प्रभू दामोदरन यांनी व्यक्त केलं.
इंडियन टेक्सटाइल फेडरेशनचे समन्वयक प्रभू दामोदरन पुढे म्हणाले, "हा एक नवीन अनुभव आहे. सरकार आणि उद्योगानं एकत्रितपणे याचा सामना करावा लागणार आहे. २१ दिवसात यावर तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचा माझा विश्वास आहे. या कराचा अमेरिकन लोकांवरदेखील वाईट परिणाम होईल. जेव्हा भारतीय मालाचा साठा संपेल आणि नवीन उत्पादनांवर कर लावला जाईल तेव्हा अमेरिकचे लोक कसे प्रतिक्रिया देतील ते आपण पाहू".