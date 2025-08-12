वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर सुरू असलेल्या व्यापार युद्धात एक पाऊल मागे घेतलं आहे. त्यांनी चीनसोबतचा व्यापार करार ९० दिवसांसाठी वाढविला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून चीनवर नवीन आयातकर लागू होणार नाहीत. यानिमित्तानं जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आयातकरावरून सुरू असलेला संघर्ष काही दिवसांसाठी ढकलला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी चीनबरोबर असलेल्या व्यापार कराराला मुदतवाढ देणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्याचं म्हटलं आहे. या व्यापार कराराची मुदत मंगळवारी रात्री १२:०१ वाजता संपणार होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) चीनच्या उत्पादनांवर आयातकर वाढविण्यापूर्वी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे मध्यरात्री अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी काही तास आधी हा निर्णय घेण्यात आला. चीनशी खूप चांगला व्यवहार करत असून सकारात्मक परिणाम हवा असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि माझे खूप चांगले संबंध असल्याचंही अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
वाढविलेले आयातकर केले कमी- अमेरिका आणि चीनमध्ये अनेकदा आयातकरावरून तणाव निर्माण होतो. डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये आयातकरावरून टोकाचे मतभेद निर्माण झाले आहेत. एप्रिलमध्ये अमेरिकेनं चिनी वस्तूंवर १४५ टक्के इतका आयातकर लादला. तर चीननंही त्याला प्रत्युत्तर म्हणून जशात तसे उत्तर दिलं आहे. चीननं अमेरिकन उत्पादनांवर १२५ टक्के आयातकर लादला. मे महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांनी आयातकर तात्पुरते कमी करण्यास सहमती दर्शविली होती. अमेरिकेनं त्यांचे कर १४५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केले. तर चीननं त्यांचे कर १२५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केले.
दोन देशांमधील तणाव निवळण्याची चिन्हे- चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी निवेदन जारी केलं. त्यात म्हटलं आहे की ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली. दोघेही एकत्र काम करणार आहे. अमेरिका समानता, आदर आणि परस्पर फायद्यावर आधारित सकारात्मक परिणामांसाठी प्रयत्न करेल, अशी आशा असल्याचं चीननं म्हटलं आहे. जूनमध्ये लंडनमधील भेटीदरम्यान चीन- अमेरिकेतील प्रमुख अधिकाऱ्यांची भेट झाल्यानंतर मतभेद निर्माण झाले होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी चीनकडून कराराचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला होता. आयात-निर्यातीत दोन्ही देशांना फटका बसत असल्यानं अमेरिका-चीनकडून आयातकर वाढविण्याचे टाळलं जात आहे.
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयातकर लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचा भारतीय निर्यातक्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताबाबत अमेरिकनं अद्याप आयातकरात दिलासा घेणारा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
