अमेरिकेनं लादलेल्या ५० टक्के आयातशुल्काचा ओडिशामधील कोळंबी प्रकल्पाला फटका, महिलांना नोकरी जाण्याची भीती - TRUMP TARIFF NEWS

ओडिशामधील अनेक कोळंबी प्रकल्पामध्ये ९५ टक्के महिला काम करतात. अमेरिकेच्या वाढीव आयातशुल्कामुळे त्यांना नोकरी जाण्याची भीती वाटू लागली आहे.

trump tariff india impact news
अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा कोळंबी प्रकल्पावर परिणाम (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read

बालासोर: अमेरिकेनं भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातशुल्क लादल्याचा फटका महिलांच्या रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. ओडिशाच्या बालासोर जिल्ह्यात विविध कोळंबी प्रक्रिया प्रकल्पातील महिलांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे हे कोळंबी प्रकल्प संकटात सापडले आहेत.

बालासोर जिल्ह्यातील विविध कोळंबी प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांपैकी सुमारे ९५ टक्के कामगार महिला आहेत. अनेक महिला तर सुमारे ३० वर्षांपासून या प्रकारच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना घर चालविणं शक्य होत आहे. तसेच मुलांना शिक्षण देणं शक्य होत आहे.

ओडिशामधील कोळंबी प्रकल्पाला फटका (Source- ETV Bharat Reporter)

कामावरून काढून टाकले जाण्याची भीती- कोळंबी प्रकल्पामधील सुमारे पन्नास टक्के कोळंबी अमेरिकेत निर्यात केली जाते. पण जर कोळंबी निर्यात थांबली तर महिलांना रोजगार मिळणार नाही. कंपनीतील अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाण्याची भीती आहे. कुटुंबाचे पालनपोषण करणाऱ्या महिला बेरोजगार होऊ शकतात. या कारखान्यात काम करणाऱ्या पुष्पलता मरांडी म्हणाल्या, "आम्ही दरमहा दहा ते पंधरा हजार रुपये कमवतो. मुलगा आणि मुलगी या उत्पन्नातून शिक्षण घेत आहेत. मी तीन वर्षांपासून येथे काम करत आहे. त्यामुळे आमचे घर चालते. घरी बसण्याऐवजी येथे काम करून काही पैसे कमवू शकतो. याचा आम्हाला खूप आनंद आहे."

trump tariff india impact news
अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा कोळंबी प्रकल्पावर परिणाम (Source- ETV Bharat Reporter)

काम केले तर पोट भरू शकणार - आस्मा नावाची आणखी एक तरुणी कोळंबी प्रक्रिया कारखान्यात काम करते. तिचे संपूर्ण कुटुंबही त्याच कारखान्यात काम करते. ती म्हणते, "आम्ही दररोज सकाळी ६ वाजता येथे कामासाठी येतो. जर भरपूर मासे असतील तर आम्ही संध्याकाळपर्यंत काम करतो. आम्ही गरीब लोक आहोत, जर आम्ही येथे काम केले तर आम्ही आमचे पोट भरू शकणार आहोत. जर भरपूर मासे असतील तर आम्ही दिवसाला ३०० रुपये कमवू शकतो, अन्यथा १०० रुपये मिळवू शकतो. आम्हाला कामानुसार पगार मिळतो. पुरुषांपेक्षा जास्त महिला येथे काम करतात."

trump tariff india impact news
अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा कोळंबी प्रकल्पावर परिणाम (Source- ETV Bharat Reporter)

गरज पडल्यास मिळते आर्थिक मदत - सुमारे तीस वर्षांपासून कोळंबी कारखान्यात काम करणारी महिला मुनी बीबी म्हणाली, "मी येथे तीस वर्षांपासून काम करत असून दरमहा ८-९ हजार रुपये पगार मिळतो. आजारी असताना सुट्टी घेतल्यास पगार कमी होतो. माझे पतीही येथे काम करतात. ही कंपनी असल्यानं आम्ही जगतो. अन्यथा, मुलांचं संगोपन करणं कठीण झालं असतं." या कारखान्याशी संबंधित अनेक कुटुंबे पूर्णवेळ काम करतात, कोळंबी तोडणे, वेचणे आणि वर्गीकरण करण्याचे काम करतात. सोहानी खातून म्हणाली, "आम्हाला हातमोजे आणि टोप्या दिल्या जातात. जर आम्ही आजारी पडलो तर आम्हाला औषधे देण्यात येतात. जर आम्हाला काही अडचणी आली तर ते आम्हाला घरी सोडतात. गरज पडल्यास आम्हाला आर्थिक मदत करतात. आम्हाला येथे महिन्याला १०,००० रुपये कमवितो."

९५ ​​टक्के काम करणाऱ्या महिला स्वावलंबी- कोळंबी प्रक्रिया प्रकल्पाचे मालक चिन्मय बिस्वाल यांनी सध्याच्या कोळंबीच्या निर्यात समस्येबद्दल सांगितलं. "आम्ही आमच्या निर्यातीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक निर्यात अमेरिकेला करत होतो. ही निर्यात बंद झाल्यामुळे आमची आर्थिक स्थिती खूप वाईट होईल. सरकार आमच्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल, अशी आहे. बालासोरमधील कोळंबी प्रकल्पाचे ९५ ​​टक्के काम करणाऱ्या महिला स्वावलंबी झाल्या आहेत. बालासोर, मयूरभंज आणि भद्रक जिल्ह्यातील अनेक महिला आमच्यासोबत काम करण्यासाठी येतात. याशिवाय, एक लाखाहून अधिक लोक अप्रत्यक्षपणे कमाई करत आहेत. कोळंबी उत्पादकांनाही फायदा होत आहे."

ट्रम्प प्रशासनाचे आदेश बेकायदेशीर?ट्रम्प प्रशासनानं जगातील अनेक देशांवर लादलेले आयातशुल्क कायद्यानुसार नाहीत, असे निरीक्षण अमेरिकेतील एका संघीय अपील न्यायालयानं नोंदवलं आहे. शुक्रवारी एका अपील न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बहुतेक आयातशुल्काचे आदेश बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. आणीबाणीच्या परिस्थितीतले अधिकार डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्राप्त आहेत. पण त्यामध्ये आयातशुल्क लादण्याचा अधिकार नाही, असे अमेरिकेच्या न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं आहे.

US TARFFI IMPACT NEWSSHRIMP INDUSTRY EXPORTE ISSUEODISHA WOMEN WORKERS EMPLOYMENTकोळंबी अमेरिका निर्यात समस्याTRUMP TARIFF NEWS

