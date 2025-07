ETV Bharat / business

आयटी क्षेत्रावर मंदीचं सावट? टीसीएस कंपनी १२ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढणार - TCS JOB CUT

नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसनं (TCS) त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २ टक्के म्हणजे सुमारे १२,२६१ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचं नियोजन केलं आहे. या कर्मचारी कपातीत प्रामुख्यानं मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढण्यात येणार आहे. टीसीएस कंपनी ही भविष्यातील धोरण आखत आहे, त्यानुसार कंपनीकडून कर्मचारी कपात करण्यात येत आहे. भविष्यातील धोरणामध्ये कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी, नवीन बाजारपेठांमध्ये कंपनीच्या उत्पादने आणि सेवांचा विस्तार यांचा समावेश आहे. कॉर्पोरेटमधील बदलत्या वातावरणानुसार कंपनीनं उपक्रम सुरू केले आहेत. कशामुळे कर्मचारी कपात होत आहे?टीसीएसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन म्हणाले की, "जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे आयटी क्षेत्रातील मागणी कमी झाली आहे. त्याचा कंपनीच्या उलाढालीवर परिणाम झाला आहे. ग्राहक निर्णय घेण्यास उशीर करत आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीवर परिणाम होत आहे". कपातीमधील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रोजगार मिळवून देणं, कपातीनंतर मिळणारे योग्य , आउटप्लेसमेंट, समुपदेशन आणि इतर मदत केली जाणार आहे.

