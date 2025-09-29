ETV Bharat / business

पुण्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅलीसह इतर मालमत्ता अदानी ग्रुपला विकण्याची परवानगी द्या, सहाराची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सहारा ग्रुपकडून मालमत्तेची अदानी ग्रुपला विक्री करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात परवानगी मागण्याकरिता सहारा ग्रुपनं सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मागितली आहे.

sahara firm
संग्रहित-सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 4:41 PM IST

नवी दिल्ली: सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एसआयसीसीएल) महाराष्ट्रातील अ‍ॅम्बी व्हॅली आणि लखनौमधील सहारा सिटीसह विविध मालमत्ता अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला विकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मालमत्ता विक्रीची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर १४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सहारा ग्रुपशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं वेळोवेळी विविध आदेश दिले आहेत. न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर, एसआयसीसीएल आणि सहारा ग्रुपनं मिळालेले पैसे सेबी-सहारा रिफंड अकाउंटमध्ये जमा केले. एकूण २४,०३० कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेपैकी, सहारा ग्रुपनं त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीतून अंदाजे १६,००० कोटींची रक्कम वसूल केली आहे. ही रक्कम सेबी-सहारा रिफंड अकाउंटमध्ये जमा केली आहे.

फक्त सुब्रतो रॉय निर्णय घेत होते- सहारा रिफंड अकाउंटमध्ये जमा केलेली संपूर्ण रक्कम मोठ्या कष्टानं आणि अर्जदार आणि सहारा ग्रुपच्या प्रयत्नांमुळे उभारण्यात आली. SICCL ने म्हटलं आहे की, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सहारा ग्रुपचे अध्यक्ष सुब्रत रॉय यांच्या निधनानंतर ग्रुपनं निर्णय घेणारे एकमेव व्यक्ती गमाविलेत. तोपर्यंत ग्रुपच्या वतीनं ते सर्व निर्णय घेत होते.

गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी मालमत्तेची विक्री- एसआयसीसीएलनं म्हटलं आहे की, दिवंगत सुब्रत रॉय यांचे कुटुंबीय सहारा ग्रुपच्या दैनंदिन व्यवसायिक कामकाजात आणि व्यवस्थापनात कधीही सहभागी नव्हते. तथापि, गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करण्याची कुटुंबातील सदस्यांची इच्छा लक्षात घेऊन सहारा ग्रुपनं ग्रुपच्या मालमत्तेचं जास्तीत जास्त मूल्य आणि जलदगतीनं लिक्विडेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचे पालन करता येईल. सहारा ग्रुपची जबाबदारी पूर्ण करता येईल.

रॉय कुटुंबांविरोधात तपास सुरू असल्यानं अडथळा- विशेषतः सहारा ग्रुपच्या गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे, जेणेकरून त्यांचे दावे पुरेसे पूर्ण करून त्यांना जास्तीत जास्त मूल्य मिळेल. तथापि, सध्याच्या बाजार परिस्थिती, व्यवहार्य ऑफरचा अभाव आणि असंख्य प्रलंबित खटल्यांमुळे या प्रयत्नांना कोणतेही सकारात्मक परिणाम मिळालेले नाहीत. त्यामुळे खरेदीदारांचा विश्वास कमी झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, दिवंगत सुब्रत रॉय आणि सहारा ग्रुपच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात अनेक तपास संस्थांनी चौकशी सुरू केला. त्यामुळे हे प्रयत्न अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. समूहाच्या मालमत्तेचं रक्षण करण्यासाठी आणि कोणत्याही अनधिकृत व्यवहारांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींद्वारे त्यांच्यावर योग्य कारवाई करण्यात आली.

गुंतवणुकदारांना ५ हजार कोटी वाटप करण्याचे दिलेत आदेश- सर्वोच्च न्यायालयानं १२ सप्टेंबर रोजी सहारा समूहाला त्यांच्या ठेवीदारांना परतफेड करण्यासाठी सेबीकडे जमा केलेल्या २४,०३० कोटींपेक्षा जास्त रकमेपैकी ५,००० कोटी रुपये गुंतवणुकादारांना वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात म्हटलं होतं की, हा आदेश २९ मार्च २०२३ रोजी सहारा समूहाच्या ठेवीदारांना परतफेड करण्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांच्या वाटपासाठी केंद्र सरकारनं दिलेल्या आदेशाशी सुसंगत आहे.

सहाराची देशात २ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता : सहारा समूहाच्या देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये मालमत्ता आहेत. मात्र, या मालमत्तांची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंदी आहे. सहारा समूहानं तीन वर्षांपूर्वी दावा केला होता की, त्यांचे २२ हजार कोटी रुपये सहारा-सेबी खात्यात जमा झाले आहेत. समूहाची देशभरात २ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा दावाही केला जात आहे.

