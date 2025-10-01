ETV Bharat / business

आरबीआयने रेपो रेट ठेवले जैसे थे, रेपो दर 5.5 टक्क्यांवरच कायम

मध्यवर्ती बँकेने कोणताही बदल न करता रेपो दर 5.50 टक्क्यांवर ठेवला. धोरणात्मक भूमिका देखील तटस्थ ठेवण्यात आली.

Reserve Bank of India
आरबीआय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 1:02 PM IST

मुंबई : रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही, त्यामुळे 5.5 टक्क्यांवर रेपो दर कायम राहील, असंही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज सांगितलंय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची तीन दिवसांची बैठक संपली. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिलीय.

जीएसटीच्या दरातील सुधारणांमुळे महागाई नियंत्रित करण्यास मदत : बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे महागाई नियंत्रित करण्यास मदत करेल. ऑगस्टच्या चलनविषयक धोरणापासून देशातील वाढ आणि महागाई यांच्यातील संतुलन लक्षणीयरीत्या बदलल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलंय. जीएसटी सुधारणांचा परिणाम महागाई कमी करणारा असू शकतो. दुसरीकडे जास्त दर म्हणजेच आयात आणि निर्यातीवरील वाढलेले शुल्क, निर्यात मंदावू शकते, असंही त्यांनी सांगितलंय.

कोणताही बदल न करता रेपो दर 5.50 टक्क्यांवर कायम : आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) फेब्रुवारी 2025 पासून रेपो दरात 1 टक्के कपात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक सोमवारी 29 सप्टेंबरला सुरू झाली. तीन दिवसांच्या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी समितीचे अध्यक्ष आणि आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. खरं तर बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा होती, जी खरी ठरलीय. मध्यवर्ती बँकेने कोणताही बदल न करता रेपो दर 5.50 टक्क्यांवर ठेवला. धोरणात्मक भूमिका देखील तटस्थ ठेवण्यात आली.

जूनमध्ये रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंटची मोठी कपात : फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंटची कपात करण्यात आली, त्यानंतर जूनमध्ये रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंटची मोठी कपात करण्यात आली. अशा प्रकारे व्याजदर कमी करून आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्थेत कर्ज स्वस्त करण्याचा आणि मागणीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.