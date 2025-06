ETV Bharat / business

आरबीआयकडून सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कपात, तीन वर्षात सर्वात कमी व्याजदर - RBI REPO RATE NEWS

संग्रहित- आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ( Source- IANS )

Published : June 6, 2025 at 10:23 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:41 AM IST

नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीनं (MPC) तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर पतधोरण जाहीर केलं आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर तथा चलनविषयक धोरण समितीचे अध्यक्ष संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कपात केल्याचं (RBI Repo rate) जाहीर केलं. त्यामुळे कर्जाचे दर आणि कर्जाचा मासिक हप्ता कमी होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयनं रेपो दर 50 बेसिस पाँईटनं केला आहे. त्यामुळे रेपो दर हा 5.5 टक्के असणार आहे. हा रेपो दर गेल्या तीन वर्षात सर्वात कमी आहे. रेपो दराशी संलग्न असलेल्या कर्जाचे दर रेपो दरातील कपातीनंतरही कमी होतात.

