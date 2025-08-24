नवी दिल्ली- भारत हा लवकरच जगातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था असलेला देश होणार आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्यासाठी सुधारणा सुरुच ठेवणार असल्याच पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. ते एका माध्यमाच्या लीडर्स फोरममध्ये बोलत होते. वर्षाखेर मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजारात उपलब्ध होणार असल्याचही पंतप्रधान मोदींनी यावेळी जाहीर केलं.
पंतप्रधान मोदी नरेंद्र मोदी यांनी लीडर्स फोरममध्ये बोलताना भारताच्या प्रगतीच्या वाटचालीवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, "भारताची जगात सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारत हा लवकरच जागतिक प्रगतीत 20 टक्के योगदान देईल, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये व्यापक आर्थिक स्थिरता असल्यानं ही प्रगती होत आहे. कोरोना महामारीनंतर उत्पन्नासाठी आव्हानं निर्माण झाली असताना देशाची वित्तीय तूट 4.4 टक्क्यापर्यंत कमी झाली आहे. भारतीय कंपन्या भांडवली बाजारामधून विक्रमी कमाई करत आहेत".
"बँकांची मजबूत स्थिती आहे. महागाई खूप कमी झाली आहे. व्याज दर कमी आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही नियंत्रणात आहे. देशाकडं परकीय गंगाजळी भरपूर आहे. वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) सुधारणेची प्रक्रिया ही दिवाळीपूर्वी होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी कायदा हा अधिक सुलभ होईल. तसचे किमती कमी होणार आहेत. स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम तंत्रज्ञान, बॅटरी स्टोरेज आणि जैव तंत्रज्ञानासह विविध क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक व्हावी", अशी पंतप्रधान मोदींनी अपेक्षा व्यक्त केली.
भारत 100 देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने निर्यात करून एक टप्पा गाठणार आहे. 2014 पर्यंत भारताची ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून होणारी निर्यात दरवर्षी अंदाजे 50,000 कोटी रुपयांची होती. आज भारत दरवर्षी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून 1.2 लाख कोटी रुपयांची निर्यात करतो. भारतानं आता मेट्रो कोच, रेल्वे कोच आणि रेल्वे लोकोमोटिव्ह निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे- पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी
सरकारकडून सुधारणा सुरुच ठेवण्यात येणार- प्रत्येक महिन्याला लाखो गुंतवणूकदार एसआयपीद्वारे हजारो कोटी रुपये गुंतवणूक करतात. आर्थिक स्थिती मजबूत असल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम सर्वत्र दिसून येतो. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार जूनमध्ये 22 लाख लोकांना नोकरी मिळाल्याचं दिसून आलं आहे. ही आजपर्यंत एका महिन्यात नोकरी मिळालेल्या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या आहे. 2017 पासून घाऊक बाजारातील महागाईचा दर सर्वात कमी आहे. आम्ही संकट आणि केवळ नाईलाजानं सुधारणा करत नाही. तर आमची बांधिलकी आणि दृढ विश्वासाचा हा विषय आहे. सुधारणा करण्यापूर्वी सरकारकडून प्रत्येक क्षेत्राचं पूर्णपणं मुल्याकंन केलं जातं. नुकतेच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांकडून अडथळा आणण्यात आला तरीही सरकारकडून सुधारणा सुरुच ठेवण्यात येणार आहेत.
