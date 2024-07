ETV Bharat / business

एक देश, एक सोन्याचा दर लागू करणारे काय आहे धोरण? जाणून घ्या, सोने खरेदीबाबत सर्वकाही - One Nation One Gold Rate Policy

हैदराबाद What is One Nation One Gold Rate Policy : सोने खरेदी हा भारतीयांसाठी विशेषत: महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असतो. सणाबरोबरच विविध आनंदाच्या प्रसंगी सोने परिधान केले जाते. त्यामुळे भारतात सोने खरेदीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे देशातील सोने खरेदीवर आमुलाग्र बदल करणाऱ्या नव्या धोरणाबाबत जाणून घेऊ.

कर, वाहतूक खर्च, स्थानिक मागणी आणि सरकारी धोरणांसह अनेक कारणांमुळं सोन्याची किंमत राज्यानुसार बदलते. कमी कर आणि मजबूत बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांमध्ये उच्च कर आणि मर्यादित बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांपेक्षा सोन्याच्या किमती कमी आहेत. सोन्याच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यांमध्ये 'वन नेशन, वन गोल्ड रेट' (ONOR) धोरण लागू करण्यासाठी ज्वेलरी उद्योग एकत्र आलाय. जेम्स अँड ज्वेलरी कौन्सिल (GJC) द्वारे समर्थित ONOR उपक्रमाची सप्टेंबरमध्ये बैठक होणार आहे. त्यानंतर धोरणाची अधिकृत घोषणा केली जाईल.

'वन नेशन, वन गोल्ड रेट' धोरण काय? : भारताच्या 'वन नेशन, वन गोल्ड रेट' धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट देशभरातील सोन्याचे दर प्रमाणित करणं, अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेसाठी प्रादेशिक अडथळे दूर करणे आहे. ONOR धोरणाचे उद्दिष्ट देशभरात सोन्याचा एकसमान दर प्रस्थापित करणे आहे. त्यामुळे स्थानिक कर आणि बाजार परिस्थितीतील फरकांमुळं निर्माण होणारी प्रादेशिक असमानता दूर होईल. सध्या, विविध कर संरचना आणि स्थानिक मागणी-पुरवठ्यातील चढउतारांमुळं भारतातील सोन्याच्या किमती विविध राज्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या चढ-उतार होऊ शकतात. यामुळं अनेकदा खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांसाठी गोंधळ आणि गैरसोय होते.

वन नेशन, वन गोल्ड रेट धोरणाचे फायदे :