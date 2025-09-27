अमेरिकेच्या नव्या व्यापार शुल्कांचा भारतीय औषध उद्योगाला धोका नाही, नॅटको फार्माचे सीईओ राजीव नन्नापानेनी यांना विश्वास
अमेरिकेनं लादलेल्या व्यापार शुल्कांचा भारतीय औषध उद्योगावर फारसा परिणाम होणार नाही. असं मत नॅटको फार्मा कंपनीचे उपाध्यक्ष राजीव नन्नापानेनी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलं.
Published : September 27, 2025 at 2:22 PM IST
हैदराबाद : भारतीय औषध उद्योगाला अमेरिकेने अलीकडे लादलेल्या व्यापार शुल्कांमुळे मोठा धोका निर्माण होणार नाही, असं नॅटको फार्माचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव नन्नापानेनी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत वापरल्या जाणाऱ्या जवळजवळ 92% औषधांचा हिस्सा भारतीय जेनेरिक औषधांचा आहे. यामुळे या शुल्कांचा भारतीय औषध क्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
खरं तर, नॅटको फार्मा कंपनीचे उपाध्यक्ष राजीव नन्नापानेनी यांना विश्वास आहे की, अमेरिकेनं लादलेल्या व्यापार शुल्कांचा भारतीय औषध उद्योगावर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यांच्या मते, अमेरिकन बाजारपेठेत सध्या वापरल्या जाणाऱ्या 92% औषधांचा हिस्सा भारतीय जेनेरिक औषधांचा आहे. त्यामुळे या शुल्कांचा थेट धोका भारतीय औषध क्षेत्राला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जगभरात स्वावलंबनाचा ट्रेंड : "जगभरात स्वावलंबनासाठी इतर देशांवर अवलंबून न राहण्याचा ट्रेंड निर्माण झाला आहे. अमेरिका सुद्धा आता या दिशेनं पावलं उचलत आहे. मात्र, अनेक देश बऱ्याच काळापासून स्वावलंबनाच्या दिशेनं प्रयत्नशील आहेत," असं नॅटको फार्माचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ राजीव नन्नापानेनी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
भारतीय औषधांना दुर्लक्षित करणं अमेरिकेला परवडणार नाही : राजीव नन्नापानेनी यांनी स्पष्ट केलं की, व्यापार शुल्कात मिळालेल्या सवलतीमुळे औषध क्षेत्रावर इतर उद्योगांच्या तुलनेत कमी परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले, "भारत हा जागतिक बाजारपेठेत जेनेरिक औषधांचा एक मोठा पुरवठादार आहे. अमेरिकेतही भारतीय जेनेरिक औषधांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे अमेरिकेसाठी भारतीय औषधे बाजूला ठेवणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही."
ते पुढे म्हणाले, "इतर उत्पादनांची आयात अमेरिका इतर देशांकडून करू शकते, परंतु औषधांच्या बाबतीत असा पर्याय उपलब्ध नाही. सध्या अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करणं शक्य नाही. याशिवाय, या औषधांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला कच्चा मालही प्रामुख्यानं भारत आणि चीनमध्येच उपलब्ध आहे."
त्यांच्या मते, या परिस्थितीत भारतीय औषध क्षेत्राला व्यापार शुल्कांमुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाही.
औषध क्षेत्राच्या बाबतीत परिस्थिती भारताच्या बाजूनं : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषध आयातीवर 200 % कर लादण्याची दिलेली धमकी या पार्श्वभूमीवर बोलताना, नॅटको फार्माचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ राजीव नन्नापानेनी यांनी सांगितलं की, भविष्य अनिश्चित आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला औषध क्षेत्राच्या बाबतीत परिस्थिती भारताच्या बाजूनं आहे, कारण भारताची अमेरिकन बाजारपेठेतील उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात आहे.
ते म्हणाले, "गोळ्या आणि कॅप्सूलसारखी अनेक औषधं अमेरिकेला भारतातूनच आयात करावी लागतात. त्यामुळे या क्षेत्रावर जादा कर लादणं ही काहीशी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. भविष्यात काय घडेल, हे पाहावं लागेल."
नन्नापानेनी पुढे म्हणाले, "सध्या अमेरिकेत अनिश्चितता प्रचंड आहे, त्यामुळे तिथं गुंतवणूक करणं किंवा उत्पादन प्रकल्प राबवणं कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेसाठी सहज शक्य नाही. बदलत्या धोरणांमुळे उद्योजकतेवर आणि दीर्घकालीन नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो."
जागतिकीकरणामुळे जागतिक कामगार वर्गाला फारसा फायदा नाही : नवीन जारी करण्यात आलेल्या एच-1बी व्हिसावर आता $1,00,000 शुल्क आकारलं जात आहे, ज्याचा परिणाम भारतीय विद्यार्थी, कर्मचारी आणि आयटीसह अन्य कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत मत व्यक्त करताना, नन्नापानेनी यांनी सांगितलं की, जागतिकीकरणामुळे खरंतर जागतिक कामगार वर्गाला फारसा फायदा झालेला नाही. त्यामुळे अशा निर्णयांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
ते म्हणाले, "पश्चिमेकडील देशांमध्ये सुशिक्षित नागरिकांना व्हाईट कॉलर नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, पण सामान्य कामगार वर्गाला तशा संधी मिळाल्या नाहीत. उलट, जागतिकीकरणामुळे त्यांच्या उत्पन्नाची पातळी आणखी खाली गेली आहे. कोणतीही व्यवस्था आपल्या मूळ गरजा ओळखल्याशिवाय प्रगती करू शकत नाही."
नन्नापानेनी यांनी स्पष्ट केलं की, ट्रम्प यांच्या निर्णयांकडेही ह्याच व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे. यामध्ये स्थानिक कामगारांच्या भावना, त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि जागतिक व्यापारातील असमतोल लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
भारतासाठी अमेरिकन बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची : नन्नापानेनी यांनी पुढे सांगितलं की, भारतीय कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेचा वाटा सुमारे 50% आहे. त्यामुळे भारतासाठी अमेरिकन बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची असून, तिला दुर्लक्षित करणं शक्य नाही.
ते म्हणाले, "आम्ही इतर देशांसोबतही व्यवसाय करत आहोत आणि तो वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अमेरिका हा सर्वात मोठा ग्राहक असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणं आपल्या हिताचं नाही. भारतीय कंपन्यांनी अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय नोंदवले आहेत आणि यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकन बाजारपेठेतील त्यांचा वाढता सहभाग."
केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणं धोकादायक : नन्नापानेनी यांनी स्पष्ट केलं की, "रशिया आणि चीनसारख्या देशांमध्ये काही प्रमाणात संधी असल्या तरी, त्या अमेरिकेइतक्या व्यापक आणि लाभदायक नाहीत. त्यामुळे, भारतीय औषध कंपन्यांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ अजूनही सर्वाधिक महत्त्वाची राहणार आहे."
सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेसोबत महत्त्वपूर्ण व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी कोणत्या धोरणांचा अवलंब करावा, याबाबत बोलताना राजीव नन्नापानेनी यांनी सांगितलं की, भविष्यातील शाश्वत विकासासाठी भारतीय कंपन्यांनी नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, "अमेरिका ही महत्त्वाची बाजारपेठ असली तरी, केवळ तिच्यावर अवलंबून राहणं धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे, भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेबाहेरील देशांमध्ये आपले विद्यमान व्यवसाय अधिक बळकट करावेत आणि नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करावेत."
नन्नापानेनी यांच्या मते, विविध बाजारपेठांमध्ये उपस्थिती निर्माण केल्यास धोरणात्मक स्थिरता आणि दीर्घकालीन वाढ सुनिश्चित करता येऊ शकते.
आत्मनिर्भर बननण्याचा ट्रेंड सर्वच देशांमध्ये : राजीव नन्नापानेनी यांनी जागतिक व्यापारातील बदलत्या प्रवाहाबाबत मत व्यक्त करताना सांगितलं की, "जगातील बहुतांश देश आता इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बहुतेक देश आपल्या गरजेच्या वस्तू स्वदेशातच तयार करण्यावर भर देत आहेत. हीच प्रवृत्ती अमेरिकेतही दिसून येते, आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयांमध्ये याचं स्पष्ट प्रतिबिंब आहे."
ते पुढे म्हणाले, "अमेरिकेसह अनेक देश आता स्वावलंबनाच्या दिशेन वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे, या जागतिक बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी भारतासह भारतीय व्यवसायांनीही आपली धोरणं पुन्हा विचारात घेणं गरजेचं आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांनुसार आपल्या व्यवसायिक रणनीतीमध्ये आवश्यक ते बदल करणं हे आजच्या घडीचं महत्त्वाचं आव्हान आहे."
भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागेल : भारतीय औषध कंपन्यांबाबत बोलताना नॅटको फार्माचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव नन्नापानेनी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, सध्या या कंपन्यांचे व्यवसाय मॉडेल मुख्यतः कमी किमतीत औषधं तयार करून ती जगभरात निर्यात करण्यावर आधारित आहे. मात्र, हे मॉडेल भविष्यातही तितकंच प्रभावी राहील, असं गृहित धरू नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते म्हणाले, "जर भारतीय औषध कंपन्यांनी केवळ हेच पारंपरिक मॉडेल पुढे चालू ठेवले, तर भविष्यात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आपण असा विचार करू नये की, हेच एकमेव मॉडेल यशस्वी ठरू शकते. बदल करण्याची वेळ आली आहे."
नन्नापानेनी पुढे म्हणाले, "आपल्याला इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल, तंत्रज्ञान हस्तांतरित करावे लागेल, स्थानिक पातळीवर कारखाने स्थापन करावे लागतील आणि तिथेच उत्पादन करून विक्री करावी लागेल. अशा पद्धतीने स्थानिक बाजारपेठांमध्ये सशक्त उपस्थिती निर्माण केल्यास, बदलत्या जागतिक धोरणांशी सुसंगत राहणं शक्य होईल."
नव्या बाजारपेठांमध्ये उपस्थिती दर्शवणं आवश्यक : आपल्या जागतिक विस्ताराचा भाग म्हणून, नॅटको फार्माने दक्षिण आफ्रिकेतील Adcock या कंपनीत 2000 कोटी रुपयांचा हिस्सा खरेदी केला आहे. यासोबतच, कंपनी इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही सक्रियपणे प्रवेश करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
या संदर्भात बोलताना नॅटको फार्माचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव नन्नापानेनी म्हणाले, "आम्ही सध्या ब्राझील आणि कॅनडामध्ये आमचा व्यवसाय विस्तारत आहोत. जर आपण नवीन धोरणांसह सतत पुढे जात राहिलो नाही, तर या बदलत्या जागतिक स्पर्धेत दीर्घकाळ टिकून राहणे कठीण होईल."
त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केलं की, व्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि वाढीस चालना देण्यासाठी पारंपरिक मर्यादांपलीकडे जाऊन, नव्या बाजारपेठांमध्ये सक्रिय गुंतवणूक व स्थानिक उपस्थिती निर्माण करणं आवश्यक ठरत आहे.
व्यापार शुल्कासंदर्भात लवकरच तोडगा निघेल : ते म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या व्यापार शुल्कासंदर्भात लवकरच तोडगा निघेल अशी त्यांना आशा आहे आणि त्यासाठी काही सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. दोन्ही पक्ष वाटाघाटी करण्यासाठी तयार असल्याने, यामुळे एक अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे ज्यातून समस्येचा योग्य तो मार्ग काढला जाऊ शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा