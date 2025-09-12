ETV Bharat / business

मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी गेमचेंजर ठरेल, मंत्री माणिकराव कोकाटेंना विश्वास

नाशिकमध्ये ‘बिझनेस लीडरशीप लीग’ या विशेष चर्चासत्राचं गुरुवारी आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला अनेक यशस्वी तसेच नवोदित उद्योजकांनी हजेरी लावली होती.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 8:09 AM IST

नाशिक : देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण एक गेमचेंजर ठरू शकतो, असं मत राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केलं. नाशिकमध्ये आयोजित ‘बिझनेस लीडरशीप लीग’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मजबूत पायाभूत सुविधा, धोरणात्मक गुंतवणूक आणि उद्योगांना पोषक वातावरण दिल्यास हा भाग देशाच्या विकासाचा नवा केंद्रबिंदू ठरू शकतो, असं मंत्री कोकाटेंनी स्पष्ट केलं.

नाशकात 'बिझनेस लीडरशीप लीग' या चर्चासत्राचं आयोजन : वास्तविक, देशाची 'वाईन राजधानी' म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष चर्चासत्रात मुंबई-पुणे-नाशिक औद्योगिक कॉरिडोर या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यात आली. 'बिझनेस लीडरशीप लीग' या कार्यक्रमाला या औद्योगिक पट्यात कार्यरत अनेक यशस्वी तसेच, नवोदित उद्योजकांनी हजेरी लावली. आपल्या व्यावसायिक वाटचालीतील अनुभव उपस्थितांसोबत शेअर केले.

Minister Manikrao Kokate and other dignitaries
मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि इतर मान्यवर (ETV Bharat)

या चर्चासत्रात उद्योजकतेविषयी सखोल चर्चा झाली. तसेच या औद्योगिक क्षेत्राच्या भविष्यातील संधी यावरही विचारमंथन करण्यात आलं. कार्यक्रमात काही कर्तृत्ववान उद्योजकांचा गौरव करून त्यांना सन्मानितदेखील करण्यात आला. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली होती. नाशिकमधील सोमा वाईन व्हिलेज येथे गुरुवारी (11 सप्टेंबर) हा कार्यक्रम पार पडला.

Business Leadership League
बिझनेस लीडरशीप लीग कार्यक्रमात सहभागी उद्योजक (ETV Bharat)

मुंबई-पुणे-नाशिक 'पर्ल रिव्हर डेल्टा' बनू शकतो : मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण चीनमधील पर्ल रिव्हर डेल्टा प्रमाणे विकसित झाला, तर तो भारताच्या आर्थिक विकासाला वेग देणारा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो, असं मत सोमा वाईन व्हिलेजचे प्रमुख प्रदीप पाचपाटील यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

Business Leadership League
बिझनेस लीडरशीप लीग कार्यक्रमात सहभागी उद्योजक (ETV Bharat)

कसं आहे पर्ल रिव्हर डेल्टा- चीनमधील 'पर्ल रिव्हर डेल्टा' हे आर्थिक विकसित क्षेत्र आहे. यामध्ये हाँगकाँग, शेन्झेन, ग्वांगझू, मकाऊ, फोशान यांसारख्या शहरांचा समावेश होतो. हा भाग केवळ चीनच्या 0.7 टक्के भूभागावर आणि 4 टक्के लोकसंख्येसह आहे. मात्र, चीनमध्ये सुमारे 2 ट्रिलियन डॉलर्सचा GDP निर्माण करतो. हाँगकाँग हे वित्तीय केंद्र, शेन्झेन तंत्रज्ञानाचं, ग्वांगझू व्यापाराचं, फोशान उत्पादनाचं तर मकाऊ पर्यटन आणि मनोरंजनाचं केंद्र म्हणून विकसित झालं आहे. याच धर्तीवर भारतातील मुंबई-पुणे-नाशिक हा भाग स्वतःचं पीआरडी क्षेत्र निर्माण करण्याची क्षमता बाळगतो.

Business Leadership League
बिझनेस लीडरशीप लीग कार्यक्रमात सहभागी उद्योजक (ETV Bharat)

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पुणे हे तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल आणि स्टार्टअप्ससाठी भारतातील अग्रगण्य शहर आहे. सध्या ते दिल्ली-एनसीआर, बंगळुरू आणि मुंबईनंतर चौथ्या क्रमांकाचं स्टार्टअप हब आहे. तर नाशिक हे औद्योगिक शहर असून, ते औरंगाबादपर्यंत वाढवलं जाऊ शकतं. नाशिक ही भारताची वाईन राजधानी असून, देशातील सुमारे 70% द्राक्षबागा येथे आहेत. प्रदीप पाचपाटील यांच्या मते, नाशिकच्या वाईन उद्योगात धोरणात्मक गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रोत्साहन दिल्यास हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होऊ शकतो.

मंत्री कोकाटे काय म्हणाले? : या पार्श्वभूमीवर राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही आपलं मत व्यक्त करताना सांगितलं की, या संपूर्ण त्रिकोणाचा अधिक नियोजनबद्ध विकास होणं आवश्यक आहे. योग्य पायाभूत सुविधा, धोरणात्मक गुंतवणूक आणि समन्वय असेल, तर मुंबई-पुणे-नाशिक हा भाग देशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवे परिमाण देऊ शकतो.

व्यापारात रस्ते आणि महामार्गांचं मोठं योगदान : राज्यातील व्यापाराला चालना देण्यासाठी दळणवळण व्यवस्था सक्षम होणं आवश्यक आहे. याच दृष्टीनं एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) सध्या 4217 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रकल्पांमध्ये पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पुणे-अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग सध्या एमएसआरडीसीच्या प्राधान्यक्रमात असून पुणे-नाशिक अंतर सध्याच्या 5 तासांवरून केवळ 2 तासांवर आणण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. दरम्यान, समृद्धी महामार्ग सध्या पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत आहे. याशिवाय, जुन्या मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं कामही सुरू आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि भिवंडी या भागांचा प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे. भविष्यात समृद्धी महामार्ग बंदरापर्यंत वाढवण्यात आल्यास विरार-पालघर हा टप्पाही नाशिकशी जलदगतीने जोडला जाईल, अशी भावना मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केली.

  • राज्य सरकारची जबाबदारी काय? : राज्याला देशात आघाडीवर नेण्याचा निर्धार सत्ताधारी महायुती सरकारनं व्यक्त केला आहे. मात्र केवळ घोषणांनी हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणं ही राज्य सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे, असे मत मंत्री कोकाटे यांनी व्यक्त केलं.

अमेरिकेमुळे निर्यात व्यापारावर प्रतिकूल : सध्या अमेरिकेनं बदललेलं व्यापार धोरण याचा भारताच्या निर्यात व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकार या परिस्थितीकडे गांभीर्यानं पाहत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नवे पर्याय शोधण्याचं कामदेखील सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उद्योजकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. कारण परिस्थिती आणि धोरणं सातत्यानं बदलत असतात. उलट, या नव्या परिस्थितीमुळे इतर देशांतून आयात वाढण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून नवीन उद्योग धोरणं आणि योजनांचा लाभ नवउद्योजकांनी घ्यावा, असं आवाहनही मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या कार्यक्रमात केलं.

