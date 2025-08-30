नवी दिल्ली- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'मृत अर्थव्यवस्था' असे म्हणून तुच्छ लेखण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगानं वाढण्याचा दर (जीडीपी) हा एप्रिल ते जून या तिमाहीत ७.८ टक्के नोंदविण्यात आला. त्यामुळे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचं स्थान मजबूत असल्याचं पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालं. भारताकडील परकीय चलनसाठा मुबलक असून ११ महिन्यांच्या आयातीसाठा आहे. दुसरीकडं महागाईदेखील नियंत्रणात आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, यावर्षी भारताची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असणार आहे. त्यातून भारतीय उद्योगाची वाढती स्पर्धात्मकता आणि लवचिकता दिसून येते. तर सरकार जगभरातील देशांशी संपर्क साधून नवीन संधी निर्माण करत आहे. अनेक विकसित देश भारतासोबत व्यापार संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहेत. कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या (यूएई) देशांनी भारतासोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यासाठी उत्सुकता दर्शविली आहे.
भारतीय उद्योगांसाठी नवीन जागतिक संधी- केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी ऑस्ट्रेलिया, युएई, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टाईन, आइसलँड आणि यूके यासारख्या विकसित देशांसोबत भारताच्या मुक्त व्यापार करारांचा (एफटीए) विस्तार करणार असल्याचं सांगितलं. तसेच युरोपियन युनियन आणि इतर देशांसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याची माहिती दिली. हे करार बांधकाम, पोलाद आणि संबंधित क्षेत्रांसारख्या भारतीय उद्योगांसाठी जागतिक संधी निर्माण करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
निर्यात सर्वात कमी असल्यानं आयातशुल्काची जोखीम कमी- मॉर्गन स्टॅनलीच्या अलिकडच्या अहवालात भारत "आशियातील सर्वोत्तम स्थानावर असलेला देश" असल्याचं म्हटलं होतं. या अहवालात म्हटलं, भारताला थेट आयात शुल्काच्या जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. असे असले तरी भारतला मंदीचा सामना कमी करेल. कारण या प्रदेशात जीडीपी गुणोत्तराच्या तुलनेत भारताची निर्यात सर्वात कमी आहे. फिचच्या अहवालानुसार, भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचा मोठा आकार आहे. त्यामुळे विदेशातून होणाऱ्या मागणीवरील अवलंबित्व कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये देशाचा जीडीपी हा ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
अंदाजापेक्षा जीडीपीचा जास्त दर-जागतिक अनिश्चितता आणि वाढीव आयातशुल्काच्या चिंता असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत आहे. नवीन जीडीपी वाढीचे आकडे हे दर्शवित असल्याचं एका अर्थतज्ञानं सांगितलं. कृषी क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीव्यतिरिक्त, महामार्ग, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सरकारनं मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे विकास दर वाढण्यास मदत झाली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीतील विकास दर (जीडीपी) रिझर्व्ह बँकेनं या तिमाहीसाठी अंदाजित केलेल्या टक्केवारीपेक्षा जास्त असल्याचं दिसून आलं आहे.
