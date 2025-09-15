ETV Bharat / business

प्राप्तिकर परतावा अर्ज भरण्याची आज शेवटची तारीख; मुदत वाढविल्याची अफवाच!

प्राप्तीकर (आयटीआर) परतावा अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आज आहे. गर्दी टाळण्याकरिता लवकरात लवकर प्राप्तिकर परतावा अर्ज भरावेत, असे आवाहन प्राप्तिकर विभागानं केलं आहे.

income tax return last date
प्राप्तिकर परतावा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 9:46 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली- प्राप्तिकर परतावा अर्ज भरण्याची आज (१५ सप्टेंबर) शेवटची तारीख ( ITR filing date) आहे. मात्र, ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आल्याची सोशल मीडियात बनावट पोस्ट आहे. त्याबाबत प्राप्तिकर विभागानं खुलासा केला आहे.

प्राप्तिकर परतावा भरण्याची यापूर्वी अंतिम तारीख वाढवली- केंद्र सरकारनं प्राप्तिकर परतावा (income tax return) अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैवरून १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली होती. प्राप्तिकरदाते आज शेवटची तारीख असल्यानं त्यांचे प्राप्तिकर परतावे अर्ज भरू शकतात. तसेच ई-व्हेरिफाय करू शकतात. मात्र, त्यासाठीची मुदत अद्याप वाढविण्यात आलेली नाही.

प्राप्तिकर परतावा कसा तपासायाचा?- प्राप्तिकर परतावा अर्जाची सद्यस्थिती सहजपणे ऑनलाइन तपासता येते. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर लॉग इन करून आणि ' Filed Reuturn' विभागात जाऊन तुमची प्राप्तिकर परताव्याची स्थिती तपासू शकता. एनएसडीएल वेबसाइट: https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html ला भेट द्या. पॅन क्रमांक, कर निर्धारण वर्ष निवडून परतफेडीची स्थिती पहा.

७ दिवसांच्या आत परताव्याची प्रक्रिया- चार्टर्ड अकाउंटंट योगेंद्र कपूर म्हणाले की, परतावा अर्ज भरण्यापूर्वी करदात्याने फॉर्म २६एएस, एआयएस, टीआयएस आणि त्याच्या परताव्याची माहिती ऑनलाइन पडताळून पाहावी. जर माहिती जुळली तर ७ दिवसांच्या आत परताव्याची प्रक्रिया केली जाते. दुसरीकडे, जर काही तफावत आढळली तर परतावे देण्याची प्रक्रिया थांबविली जाते.

परतावा न मिळाल्यास काय करावे?-यापूर्वी अनेक करदात्यांना प्राप्तिकर परतावा मिळण्यास विलंब झाला होता. पोर्टलवर प्राप्तिकर फॉर्म उशिरा उपलब्ध होणे, तांत्रिक कारणांमुळे डेटा जुळवण्यात अडथळे येणे, फॉर्म २६एएस, एआयएस, टीआयएस आणि रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीचा मेळ बसणे या कारणांमुळे प्राप्तिकर परतावा प्रक्रिया मंदावली होती. जर निर्धारित कालावधीत परतावे मिळाले नाही तर करदात्यानं प्राप्तिकर विभागाच्या हेल्पडेस्कशी संपर्क साधावा किंवा त्यांच्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. तसेच तुमची फाइलिंग आणि पडताळणीची स्थिती नियमितपणे तपासावी, असे प्राप्तिकर विभागानं आवाहन केलं आहे.

एकूण ६ कोटी परतावे भरले- करदात्यांना प्राप्तिकर परतावा (IT Returns) अर्ज दाखल करणे, कर भरणे आणि इतर संबंधित सेवांमध्ये मदत करण्यासाठी आमचा मदत कक्ष २४x७ कार्यरत आहे. आम्ही कॉल, लाईव्ह चॅट, वेबएक्स सत्रे आणि एक्सद्वारे मदत पुरवत आहोत, असे प्राप्तिकर विभागानं म्हटलं आहे. रविवारपर्यंत एकूण ६ कोटी प्राप्तिकर परतावे (आयटीआर) भरण्यात आले आहेत.

