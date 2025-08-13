ETV Bharat / business

अंबानींचे कुटुंब सर्वात श्रीमंताच्या यादीत सलग दुसऱ्या वर्षी प्रथम, जाणून देशातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबाची यादी - INDIA RICHEST LIST

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबाजवळ 28 लाख कोटींची संपत्ती आहे. या संपत्तीचे मूल्य हे भारताच्या जीडीपीच्या 12 टक्के आहे.

Mukesh Ambani
संग्रहित- मुकेश अंबानी (Source- Getty Images)
August 13, 2025

मुंबई- देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबानं पुन्हा एकदा देशातील श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत सर्वप्रथम क्रमांक मिळविला आहे. नवीन आकडेवारीनुसार अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील अंबानी कुटुंबाची संपत्ती ही देशातील इतर श्रीमंताहून अधिक जास्त आहे.

सर्वाधिक संपत्ती असलेल्या उद्योजकांच्या कौटुंबीक यादीत (Most Valuable Family List) मुकेश अंबानी हे प्रथम क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यानंतर बिर्ला कुटुंबाचं नाव आहे. ही माहिती मंगळवारी जारी झालेल्या अहवालातून समोर आली आहे. या अहवालानुसार मुकेश अंबानी यांच्याजवळ 28 लाख कोटींची संपत्ती आहे. ही संपत्ती अदानी कुटुंबाच्या तुलनेत दुप्पटीहून जास्त आहे. तर अदानी कुटुंबाकडं 14.01 लाख कोटींची संपत्ती आहे.

2025 हुरुण इंडिया मोस्ट व्हॅल्यूबल फॅमिली बिझनेस (Hurun India Most Valuable Family Businesses) यादीत अंबानी कुटुंबानं सलग दुसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. बार्कलेजच्या मदतीनं हुरुणनं तयार केलेल्या अहवालातील माहितीनुसार अंबानी कुटुंबाच्या संपत्तीत गतवर्षी 10 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे अंबानी कुटुंबाला यादीत प्रथम क्रमांक टिकवणं शक्य झालं. अदानी कुटुंब हा पहिल्या पिढीनं उद्योग सुरू केलेलं सर्वात श्रीमंत कुटुंब आहे.

यादीत बिर्ला दुसरा क्रमांक-इंडिया मोस्ट व्हॅल्यूबल फॅमिली बिझनेसच्या यादीत मंगलम बिर्ला कुटुंबाचा दुसरा क्रमांक आहे. या कुटुंबाची संपत्ती 20 टक्क्यांनी वाढ होऊन त्यांची संपत्ती 6.47 लाख कोटी रुपये झाली आहे. त्यामुळे काही पिढ्यांपासून सुरू असलेल्या कौटुंबीक उद्योगात त्यांचा क्रमांक तिसऱ्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. जिंदाल कुटुंबाच्या संपत्तीत 21 टक्क्यांनी वाढ होऊन त्यांची संपत्ती 5.70 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती झाली आहे. बजाज कुटुंबाचे यादीतील स्थान एका क्रमांकानं घसरून चौथ्या क्रमांकावर आलं आहे. त्यांच्या संपत्तीत 21 टक्क्यांनी घसरण होऊन संपत्ती 5.64 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

मुंबईत आहेत 91 अब्जाधीश कुटुंब - 2025 इंडिया मोस्ट व्हॅल्यूबल फॅमिली बिझनेस अहवालातील माहितीनुसार गतवर्षी 300 कुटुंबानं एकूण 7,100 कोटी रुपये संपत्ती मिळविली आहे. 1 अब्ज डॉलरहून (सुमारे 8,700 कोटी रुपये) अधिक संपत्ती असलेल्या कुटुंबाची संख्या 37 ने वाढून 161 झाली आहे. विशेष म्हणजे यामधील एक चतुर्थांश उद्योग शेअर बाजारात सूचीबद्ध झालेलं नाहीत. 1 अब्ज डॉलरहून अधिक संपत्ती असलेले मुंबईत 91 कुटुंब आहेत. त्यानंतर दिल्लीत 62 तर कोलकात्यात 25 कुटुंब आहेत.

  1. पहिला आघाडीच्या 10 कौटुंबीक उद्योगात वेदांतचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांचा प्रथमच समावेश झाला आहे. या कुटुंबाकडं सुमारे 2.6 लाख कोटींची संपत्ती आहे. त्यांचे यादीत स्थान 9 व्या क्रमांकावर आहे.
  2. महिंद्रा कुटुंबाकडं 5.4 लाख कोटींची संपत्ती आहे. त्यांचं यादीत पाचवं स्थान आहे.
  3. शिव नाडर यांचं कुटुंब हे आठव्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडं 4.7 लाख कोटींची संपत्ती आहे.
  4. चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्सचे मालक मुरुगप्पा कुटुंब हे 7 व्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडं 2.9 लाख कोटींची संपत्ती आहे.
  5. विप्रोचे (WIPRO) मालक अजीम प्रेमजी कुटुंब हे यादीत 8 व्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडं 2.8 लाख कोटींची संपत्ती आहे.
  6. एशियन पेंट्सचे संस्थापक अनिल अग्रवाल यांचा दहावा क्रमांक असून त्यांच्याकडं 2.2 लाख कोटींची संपत्ती आहे.
  • हुरुण इंडियाचे मुख्य संशोधक अनस रहमान जुनैद यांनी श्रीमंत कुटुंबाच्या यादीबाबत एक विशेष गोष्ट सांगितली. श्रीमंत कुटुंबांनी शेअर बाजाराच्या मदतीनं आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला. उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या श्रीमंत कुटुंबांच्या संपत्तीत सरासरी 0.75 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

