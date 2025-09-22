जीएसटी दर कपात आजपासून लागू; तूप, पनीर, सुकामेवा, टीव्ही, एसी... तुमच्या घरातील कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?
जीएसटी दरात कपात लागू केल्यानंतर नवे दर आजपासून लागू होणार आहेत. जवळपास 375 वस्तूंवरील दर कमी झाले आहेत.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (21 सप्टेंबर) संध्याकाळी पाच वाजता देशातील जनतेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी आजपासून (22 सप्टेंबर) देशात जीएसटी बचत उत्सव सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. तसंच आत्मनिर्भर भारताचा उल्लेख करत जीएसटीच्या दरातील कपातीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. दरम्यान, आजपासून स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तूंपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत, औषधे आणि उपकरणे ते ऑटोमोबाईलपर्यंतच्या किंमती स्वस्त होणार आहेत. कारण, जवळपास 375 वस्तूंवरील कमी केलेले जीएसटी आजपासून दर लागू होतील.
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय : ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी कौन्सिलनं 22 सप्टेंबरपासून म्हणजेच नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून वस्तू आणि सेवांवरील कर दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं तूप, पनीर, लोणी, 'नमकीन', केचप, जाम, ड्रायफ्रुट्स, कॉफी आणि आईस्क्रीम यासारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू तसंच टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीन यासारख्या महत्त्वाकांक्षी वस्तू देखील स्वस्त होतील.
औषधांच्या किमती कमी होतील : दरम्यान, जीएसटी रिफॉर्मच्या पार्श्वभूमीवर विविध एफएमसीजी कंपन्यांनी आधीच किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. बहुतेक औषधं, फॉर्म्युलेशन आणि ग्लुकोमीटर व डायग्नोस्टिक किट सारख्या वैद्यकीय उपकरणांवर जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळं सामान्य माणसासाठी औषधांच्या किमती कमी होतील. तसंच, सिमेंटवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळं गृहनिर्माण व्यावसायिकांना देखील याचा फायदा होणार आहे.
ऑटोमोबाईल खरेदीदारांना होणार फायदा : जीएसटी कपातीचे फायदे लक्षात घेऊन सरकारनं फार्मसींना त्यांच्या एमआरपीमध्ये सुधारणा करण्याचे किंवा कमी दरानं औषधं विकण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. याचबरोबर, जीएसटी दर कपातीचा सर्वात मोठा फायदा ऑटोमोबाईल खरेदीदारांना होणार आहे. यामध्ये लहान आणि मोठ्या कारसाठी कर दर अनुक्रमे 18 टक्के आणि 28 टक्के करण्यात आले आहेत. तसंच अनेक कार कंपन्यांनी आधीच किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमतीही होणार कमी : हेल्थ क्लब, सलून, न्हावी, फिटनेस सेंटर, योगा इत्यादी सेवांसह सौंदर्य आणि शारीरिक कल्याण सेवांवरील जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सह 18 टक्क्यांवरून टॅक्स क्रेडिटशिवाय 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसंच, हेअर ऑईल, टॉयलेट सोप बार, शाम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांवरही सध्या 12/18 टक्क्यांवरून 5 टक्के कर कमी करण्यात आला आहे. याशिवाय, टॅल्कम पावडर, फेस पावडर, शेव्हिंग क्रीम आणि आफ्टर-शेव्ह लोशन यासारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीही कमी होऊ शकतात. कारण या वस्तूंवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आला आहे.
99 टक्के वस्तू 5 टक्के जीएसटी स्लॅब अंतर्गत : 22 सप्टेंबरपासून लागू होणारा जीएसटी हा दोन स्लॅबमध्ये असणार आहे. ज्यामध्ये बहुतेक जीएसटी हा 5 आणि 18 टक्के कर आकारला जाणार आहे. अति-लक्झरी वस्तूंवर 40 टक्के कर आकारला जाईल तर तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनं 28 टक्के अधिक उपकर श्रेणीत राहतील. दरम्यान, "जीएसटी रिफॉर्ममुळं अर्थव्यवस्थेत 2 लाख कोटी रुपये येतील. ज्यामुळं लोकांच्या हातात जास्त रोख रक्कम उपलब्ध होईल, जी अन्यथा करात गेली असती," असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. सध्या 12 टक्के जीएसटी स्लॅब अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास 99 टक्के वस्तू 5 टक्क्यांवर येतील. या फेरबदलामुळं 28 टक्के कर स्लॅब अंतर्गत येणाऱ्या 90 टक्के वस्तू 18 टक्क्यांवर येतील.
काय स्वस्त होणार?
दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू
- यूएचटी दूध, पनीर, पराठे, पिझ्झा ब्रेड, खाखरा आणि रोटी जीएसटीमधून वगळण्यात आलं आहे.
- बटर, तूप, चीज, जाम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन आणि मिठाईवर आता 12/18 टक्क्यांवरून 5 टक्के कर आकारण्यात आला आहे.
- सुकामेवा, खजूर आणि लिंबूवर्गीय फळांवर देखील 5 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
आरोग्यसेवा
- अॅगल्सिडेस बीटा, ओनासेम्नोजीन, डारातुमुमॅब आणि अॅलेक्टिनिब सारखी जीवनरक्षक औषधं आता करमुक्त असणार आहेत.
- बहुतेक औषधं, वैद्यकीय उपकरणं, डायग्नोस्टिक किट, बँडेज, थर्मामीटर आणि ऑक्सिजनवर 12/18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के कर आकारला जाईल.
- धोक्यापासून संरक्षण वाढवण्यासाठी सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
ग्राहकोपयोगी वस्तू
- हेअर ऑईल, शाम्पू, टूथपेस्ट, साबण, शेव्हिंग प्रोडक्ट्स, टॅल्कम पावडर, टूथब्रश, कॅनडल्स आणि सेफ्टी मॅचवर आता फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
- नोटबुक, पेन्सिल, शार्पनर आणि इरेजर सारख्या स्टेशनरी वस्तू देखील स्वस्त होतील.
वाहतूक आणि गृहनिर्माण
- सिमेंटवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
- ट्रॅक्टर, सायकली, 350 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या बाईक्स, लहान कार, इलेक्ट्रिक व हायब्रिड वाहनं आणि रुग्णवाहिका यांच्यावरील कर कमी करण्यात येणार आहे.
- संगमरवरी, ग्रॅनाइट ब्लॉक आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्यांवरही फक्त 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
महाग काय होणार?
तंबाखू आणि हानिकारक वस्तू
- पान मसाला, गुटखा, तंबाखू आणि सिगारेटवर आता 28 टक्क्यांवरून 40 टक्के जीएसटी लागेल.
- कार्बोनेटेड/एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॅफिनेटेड पेये आणि फळांवर आधारित फिजी ड्रिंक्सवर देखील 40 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
लक्झरी वस्तू
- 1200 सीसी/1500 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या एसयूव्ही आणि मोठ्या कारवर 40 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
- 350 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाईक्स, नौका, खाजगी विमानं आणि अगदी रिव्हॉल्व्हर आणि पिस्तूल यावर देखील 40 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
इतर वस्तूंवरील दरवाढ
- कोळसा, लिग्नाइट आणि पीट यांसारख्या इंधनावरील कर 5 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
- बायोडिझेलवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
- प्रीमियम कपडे आणि कापड प्रति तुकडा 2500 रुपयांपेक्षा जास्त आणि उच्च-मूल्य असलेल्या कापसाच्या रजाईवर देखील 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी वाढवण्यात आला आहे.
- अनकोटेड आणि क्राफ्ट पेपरसह काही कागदी उत्पादनांवर आता 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
