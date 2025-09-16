अखेर सरकारने प्राप्तिकर परतावा भरण्याची शेवटची तारीख वाढवली, आता किती दिवसांत भरता येणार ITR?
सरकारने रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबरवरून 16 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. गेल्या काही दिवसांत रिटर्न भरण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Published : September 16, 2025 at 11:06 AM IST
नवी दिल्ली : आयटीआर फाइल (ITR File)चुकवलेल्या करदात्यांना सरकारने मोठा दिलासा (ITR Filing Date Extended) दिला आहे. सरकारने रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबरवरून 16 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. गेल्या काही दिवसांत रिटर्न भरण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आयकर विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर माहिती दिली. त्यात लिहिले की, "करदात्यांनी कृपया लक्षात घ्या! करदात्यांनो, कर निर्धारण वर्ष 2025-26 साठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्याची शेवटची तारीख, जी पूर्वी 31 जुलै 2025 होती, ती 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आयकर परतावा भरण्यासाठी शेवटच्या क्षणी गर्दी : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 2025-26 या कर निर्धारण वर्षासाठी हे आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2025 वरून 16 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे." नवीन वेळेत बदल करण्यासाठी ई-फायलिंग पोर्टल 16 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री 12:00 ते दुपारी 2:30 पर्यंत देखभाल मोडमध्ये असेल. खरं तर हा निर्णय 15 सप्टेंबर रोजी अंतिम मुदत संपण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेक करदात्यांनी सांगितले होते की, आयकर परतावा भरण्यासाठी शेवटच्या क्षणी येणाऱ्या गर्दीमुळे त्यांना ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये अडचणी येत आहेत.
तारीख वाढवण्याची मागणी केली जात होती : कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आयकर विभागाच्या साइटवरून AIS/TIS आणि 26AS मोठ्या अडचणीने डाऊनलोड होत होते. अशा परिस्थितीत 15 सप्टेंबर या आयटीआरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्व रिटर्न मिळणे शक्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे हे रिटर्न पूर्ण केल्यानंतर ऑडिटचे काम सुरू होणार आहे, म्हणूनच ऑडिटची तारीख जी सध्या 30 सप्टेंबर आहे, ती देखील 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
15 सप्टेंबरपर्यंत 7.3 कोटींहून अधिक आयटीआर दाखल : 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 7.3 कोटींहून अधिक आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत, जे गेल्या वर्षी 7.28 कोटींपेक्षा जास्त आहेत. खरं तर हे लक्षात घेता आयकर विभागाने करदाते आणि व्यावसायिकांचे आभार मानले आहेत. आयटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी, शेवटची तारीख एक दिवस वाढवून 16 सप्टेंबर 2025 करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः
प्राप्तिकर परतावा अर्ज भरण्याची आज शेवटची तारीख; मुदत वाढविल्याची अफवाच!
केंद्र सरकारच्या जीएसटी कपातीच्या निर्णयाचा खरंच लोकांना फायदा होणार? अर्थतज्ज्ञांनी काय म्हटलंय? वाचा सविस्तर...