आयातशुल्काचा वापर करून जगातील सात युद्धे थांबविली- डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा - DONALD TRUMP NEWS

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लादण्याच्या धोरणाचं समर्थन करत सात युद्ध थांबविल्याचा दावा केला. आयातशुल्कामुळे अमेरिकेकडं सौदे करण्याची खूप मोठी क्षमता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

Donald Trump justifies tariff policy
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- AP)
By ANI

Published : September 3, 2025 at 8:25 AM IST

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्यानं युद्ध थांबविण्याचे प्रयत्न केल्याचे दावे आणि जगभरातील अनेक देशांवर आयातशुल्क लादल्यामुळे चर्चेत राहत आहेत. त्यांनी आता थेट आयातशुल्क आणि युद्ध यांच्यात संबंध जोडत नवे दावे केले आहेत.

आयातशुल्क हे दुसऱ्या देशांबरोबर सौदे करण्याकरिता जादूसारखं साधन असल्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला. आयातशुल्कामुळे केवळ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली नाही तर त्यामुळे सात युद्ध थांबण्यास मदत झाल्याचं अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. आयातशुल्कामुळे अमेरिकेचे भारत, चीनसह इतर देशांबरोबर संबंध ताणले असताना त्याकडं त्यांनी साफ दुर्लक्ष केल्याचं चित्र आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, अमेरिका नसेल तर जगभरातील सर्व काही संपणार आहे. हे खरं आहे. अमेरिका खूप शक्तीशाली आणि मोठी आहे. मी पहिल्या चार वर्षात अमेरिकेचं खूप मोठं सामर्थ्य वाढविलं आहे. त्यानंतर बायडेन प्रशासनानं काय केलं याचा विचार केला. पण, आम्ही खूप वेगानं चांगलं कार्य केलं आहे. आम्ही उत्कृष्ट आहोत. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या उत्तम आहोत. आमच्याकडं आयातशुल्कामुळे खूप पैसा येत आहे. मी व्यापारातून सात युद्ध थांबविली आहेत. तसेच आयातशुल्कामुळे काही देशांबरोबर व्यापाराचे सौदे केले आहेत.

आयातशुल्क कमी होणार का?- अमेरिकेनं भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातशुल्क लादल्याचा निर्णयाचं ट्रम्प यांनी समर्थन केलं. दोन्ही देशामधील व्यापारी संबंध एकतर्फी होते, असा त्यांनी दावा केला. भारतावर लादण्यात आलेल्या आयातशुल्काबाबत फेरविचार करण्यात येणार का, असा माध्यमांनी प्रश्न विचारल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारताकडून अमेरिकेच्या उत्पादनांवर अवाजवी आयातशुल्क लागू करण्यात येत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित असल्याचं म्हटलं.

भारत-अमेरिकेतील व्यापारी संबंध एकतर्फी असल्याचा दावा- ट्रम्प म्हणाले, भारताकडून अमेरिकेच्या उत्पादनांवर लादण्यात आलेलं आयातशुल्क जगात सर्वाधिक होते. त्यामुळे आम्ही (अमेरिका) भारताबरोबर व्यापार करत नव्हतो. मात्र, आम्ही मुर्खासारखं आयातशुल्क लादलं नसल्यानं ते (भारत) अमेरिकेबरोबर व्यापार करत होता. त्यामुळे ते उत्पादन घेतलेलं सर्व काही अमेरिकेत पाठवून ओतत होते. मात्र, आम्ही काहीच पाठविलं नाही. कारण, ते १०० टक्के आयातशुल्क लादत होते. अमेरिकेची मोटारसायकल कंपनी हार्ले डेव्हिडसनवर २०० टक्के आयातशुल्क लादण्यात आलं होतं. त्यामुळे कंपनी भारतात मोटारसायकलची विक्री करणं कठीण झालं होतं. हार्डे डेव्हिडसन कंपनी भारतात कारखाना सुरू केल्यानंतर आता कोणतंही आयातशुल्क द्यावं लागत नाही, असे ट्रम्प यांनी सांगितलं.

भारत- अमेरिकेतील व्यापारी संबंध ताणलेले- भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेनं ५० टक्के आयातशुल्क लादल्यानं निर्यातक्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधात अडथळे निर्माण झाले आहेत. ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमधील युद्ध त्यांच्या प्रयत्नामुळेच थांबल्याचा दावा केला होता. हे दावे परराष्ट्र मंत्रालयासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेटाळले आहेत. दुसरीकडं आयातशुल्काचा वाद असताना भारत आणि चीनबरोबरचे संबंध सौहार्दपूर्ण झाले आहेत. रशियानंदेखील भारतीय उत्पादनांसाठी कवाडे खुली असल्याचं म्हणत अमेरिकेला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

