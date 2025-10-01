RBI एमपीसी बैठकीतील 10 महत्त्वाचे मुद्दे; GST मुळं महागाई कमी होण्याची शक्यता
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो दर 5.5% वर कायम ठेवला. जागतिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत वाढ लक्षात घेऊन, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी तटस्थ धोरण जाहीर केलंय.
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीनं (MPC) बुधवारी तीन दिवसीय बैठकीनंतर प्रमुख रेपो दर 5.5% वर कायम ठेवण्याचा एकमतानं निर्णय घेतला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हा निर्णय जाहीर केला आणि मौद्रिक धोरणात तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याचंही ठरलं. यामुळं स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर 5.25% आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर तसंच बँक दर 5.75% वर स्थिर राहिला. या निर्णयामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि वाढीला पाठबळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
GST मुळं महागाई कमी होण्याची शक्यता
RBI नं यापूर्वी 2025 मध्ये तीन टप्प्यांत एकूण 100 बेसिस पॉइंट्सनं रेपो दरात कपात केली होती, ज्याचा उद्देश घसरत्या महागाई दरामुळं आर्थिक वाढीला चालना देणे होता. ऑगस्टमधील मागील धोरण आढाव्यात, RBI नं जागतिक घडामोडींचा, विशेषतः अमेरिकन शुल्कांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी निरीक्षणाची भूमिका स्वीकारली होती. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, ऑगस्टच्या धोरण बैठकीनंतर देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. चांगल्या मान्सूनमुळं शेती उत्पादनाला चालना मिळाली आहे, तर जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेनं मजबूत वाढ नोंदवली. महागाईचा दरही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. अलीकडील वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांच्या सुसूत्रीकरणामुळं महागाई आणखी कमी होण्याची आणि ग्राहक खर्चाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चीनमध्ये आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा मजबूत
मल्होत्रा यांनी नमूद केलं की, अमेरिका आणि चीनमध्ये आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा मजबूत आहे. काही प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई त्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळं केंद्रीय बँकांना वाढ-महागाईच्या गतिशीलतेत नेव्हिगेट करणे आव्हानात्मक बनले आहे.” अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीमुळं आणि अमेरिकी ट्रेझरी उत्पन्नातील वाढीमुळं अनिश्चितता वाढली आहे.
रेपो दर स्थिर ठेवण्याचं कारण
मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं की, अन्नधान्याच्या किमती कमी होणे आणि GST सुधारणांमुळं महागाईचा दबाव अपेक्षेपेक्षा वेगानं कमी झाला आहे. RBI नं आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सरासरी महागाईचा अंदाज 3.7% वरून 2.6% पर्यंत खाली आणला आहे. तरीही, MPC नं सावध भूमिका कायम ठेवली. गव्हर्नर म्हणाले, “जागतिक अनिश्चितता आणि शुल्क-संबंधित घडामोडींमुळं 2025-26 च्या उत्तरार्धात आणि त्यापुढं वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळं धोरणात्मक जागा उपलब्ध झाली आहे, परंतु अलीकडील मौद्रिक आणि वित्तीय उपायांचा परिणाम अद्याप पूर्णपणे दिसून येत आहे. त्यामुळं पुढील पावले उचलण्यापूर्वी स्पष्टता येण्याची प्रतीक्षा करणं योग्य आहे.”
सुधारित वाढीचा अंदाज
MPC नं आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5% वरून 6.8% पर्यंत वाढवला आहे. तिमाही वाढीचा अंदाज पहिल्या तिमाहीत 7.8%, दुसऱ्या तिमाहीत 7%, तिसऱ्या तिमाहीत 6.4% आणि चौथ्या तिमाहीत 6.2% आहे. मल्होत्रा यांनी नमूद केलं की, चांगल्या मान्सूनमुळं, खरीप पेरणीच्या प्रगतीमुळं आणि पुरेशा जलाशय पातळीमुळं मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, शुल्क आणि भू-राजकीय तणावामुळं बाह्य मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.
महागाईचा अंदाज
महागाईच्या बाबतीत, RBI नं सकारात्मक चित्र रेखाटलं आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी हेडलाइन CPI महागाई 2.6% राहील, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत 1.8%, चौथ्या तिमाहीत 4.0% आणि 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत 4.5% राहण्याचा अंदाज आहे.
|मुद्दा क्र.
|महत्त्वाचे मुद्दे
|1
|रेपो दर 5.5% वर कायम, सर्व MPC सदस्यांचा एकमतानं निर्णय.
|2
|तटस्थ मौद्रिक धोरण कायम, जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन.
|3
|स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर 5.25%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दर 5.75% वर स्थिर.
|4
|2025 मध्ये 100 बेसिस पॉइंट्सनं रेपो दर कपात, महागाई कमी होत असताना वाढीला चालना.
|5
|चांगल्या मान्सूनमुळं शेती उत्पादन वाढलं, जून तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ.
|6
|GST सुधारणांमुळं महागाई कमी होण्याची आणि ग्राहक खर्चाला चालना मिळण्याची शक्यता.
|7
|जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलरची मजबुती आणि ट्रेझरी उत्पन्नातील वाढीमुळं आव्हानं.
|8
|FY2025-26 साठी महागाईचा अंदाज 3.7% वरून 2.6% पर्यंत खाली, Q2 आणि Q3 मध्ये 1.8%.
|9
|FY2025-26 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.5% वरून 6.8% पर्यंत सुधारित.
|10
|शुल्क आणि भू-राजकीय तणावामुळं बाह्य मागणीवर परिणाम, परंतु देशांतर्गत मागणी मजबूत.
