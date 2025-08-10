Essay Contest 2025

काळी जादू करण्याच्या बहाण्यानं तांत्रिकाचा चालत्या बसमध्ये महिलेवर बलात्कार - WOMAN RAPED ON MOVING BUS

वडिलांना शिक्षा देण्यासाठी काळी जादू आणि दार्मिक विधी करण्याच्या बहाण्यानं तांत्रिकानं महिलेवर बलात्कार केला. पोलिसांनी या नराधम तांत्रिकाला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

पकडण्यात आलेला तांत्रिक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 8:23 PM IST

सूरत : तांत्रिकानं काळी जादू आणि धार्मिक विधींच्या बहाण्यानं चालत्या लक्झरी बसमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेनंतर पीडित महिलेनं अडाजन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पीडितेच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी तत्काळ नराधम तांत्रिकाला अटक केली. ही घटना गंगाराम रामचरणदास लक्ष्मी असं नराधम तांत्रिकाचं नाव आहे.

पोलीस ठाणे (ETV Bharat)

वडिलांना अद्दल घडवण्यासाठी मुलीनं घेतला तांत्रिकाचा आधार : पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सूरतमधील अडाजन इथं राहणाऱ्या विवाहित महिलेला तिच्या वडिलांच्या शिक्षेसाठी तांत्रिक विधी करायचा होता. यासाठी ती बोटाद जिल्ह्यातील गढडा तालुक्यातील चिरोडा गावातील तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्ष्मी याच्या संपर्कात आली. धार्मिक विधी करण्यासाठी ती महिला सूरतवरुन त्याला भेटण्यासाठी भावनगरला गेली. भावनगरमध्ये ती तांत्रिकाला भेटल्यानंतर तिनं धार्मिक विधी केला.

पकडण्यात आलेला नराधम तांत्रिक (ETV Bharat)

बसमधून प्रवास करताना तांत्रिकानं केला बलात्कार : धार्मिक विधी केल्यानंतर महिला आणि तांत्रिक भावनगरहून सूरतला परत येत होते. दोघंही एकाच लक्झरी बसमधून प्रवास करत होते. या प्रवासात तांत्रिक गंगारामनं काळ्या जादूच्या बहाण्यानं महिलेला फसवलं आणि चालत्या बसमध्ये तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला, असा दावा महिलेनं केला. सूरतला पोहोचल्यानंतर पीडितेनं धाडस दाखवलं. तिनं तत्काळ अडाजन पोलीस ठाण्यात जाऊन या संदर्भात तक्रार दाखल केली. महिलेची तक्रार गांभीर्यानं घेत पोलिसांनी आरोपी तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्ष्मीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी नराधम तांत्रिकाला केली अटक : अडाजन पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, "तक्रार मिळाल्यानंतर काही तासात पोलिसांनी आरोपी तांत्रिकाला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या घटनेमुळे अंधश्रद्धा आणि काळ्या जादूच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक आणि गुन्हेगारी उघड झाली आहे. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे."

