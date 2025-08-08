Essay Contest 2025

प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं केला पतीचा खून: कोडवर्डचा केला वापर, पोलिसांनी असं उलगडलं खुनाचं गूढ - WIFE MURDER HUSBAND WITH LOVER

पत्नीनं विटभट्टीवर काम करणाऱ्या प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पत्नीनं पतीचा खून करण्यासाठी कोड वर्डचा वापर केल्याचंही उघड झालं.

Wife Murder Husband With Lover
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 7:32 PM IST

चंदीगड : प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं पतीचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना शामली जिल्ह्यातील खुरगान इथं घडली. विशेष म्हणजे या पत्नीनं प्रियकराला पतीचं लोकेशन पाठवून कोडवर्डद्वारे संपूर्ण कट रचल्याचं उघड झालं. शाहनवाज असं खून करण्यात आलेल्या पतीचं नाव आहे. तर मैफरिन असं प्रियकराच्या मदतीनं नवऱ्याचा काटा काढणाऱ्या पत्नीचं नाव आहे. तर तसव्वुर असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे.

आरोपींच्या चौकशीदरम्यान दोघांनीही लोकेशनसाठी कोड वर्ड तयार केले होते, असं आढळून आलं. 'मंजिल आने वाली है', 'पूल पार करो', 'बस थोडा वेट करो' असे कोड वर्ड तयार केले होते. - रामसेवक गौतम, पोलीस अधीक्षक शामली

प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं केला पतीचा खून: कोडवर्डचा केला वापर, पोलिसांनी असं उलगडलं खुनाचं गूढ (ETV Bharat)

प्रियकराच्या मदतीनं काढला पतीचा काटा : प्राथमिक माहितीनुसार शाहनवाज उत्तर प्रदेशातील कैराना इथून त्याच्या पत्नीसोबत 1.25 लाख रुपयांचा हार घेऊन शामलीच्या इस्सापूर खुरगान गावी जात होता. वाटेतच हल्लेखोरांनी त्याचा मार्ग अडवून त्याला लुटण्याचा प्रयत्न केला. शहानवाज यानं विरोध केला असता, हल्लेखोरांनी चाकूनं त्याचा गळा चिरून दुचाकी आणि हार घेऊन पळ काढला, अशी घटना घडली होती.

कोड वर्ड्स वापरून पतीचा खून : फर्निचर व्यावसायिक असलेल्या शाहनवाजचा खून झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे पोलिसांनी या खुनाचा कसून शोध सुरू केला. यावेळी पोलीस तपासात शाहनवाजचा खून त्याची पत्नी मैफरीन आणि तिचा प्रियकर तसव्वुर यांनी थंड डोक्यानं कट रचून केल्याचं उघड झालं. यासाठी त्यांनी कोड वर्ड्स देखील तयार केले. संपूर्ण कट करुन ही हत्या करण्यात आली. घराबाहेर पडताच पत्नीनं तिच्या प्रियकराला फोन करून पतीच्या लोकेशनची माहिती देण्यास सुरुवात केली. दोघांनीही लोकेशन देण्यासाठी आधीच कोड वर्ड तयार केले होते.

कोड वर्डचा काय होता अर्थ ? : मंजिल आने वाली म्हणजे खुरगान रोड येणार होता, कारण खुरगान रोडवर खून करण्याची योजना होती. थोडी वाट पहा म्हणजे बाईक खुरगान रोडवर पोहोचणार आहे. पूल ओलांडणं म्हणजे आपल्या बाईकच्या मागं थांबणं. कोड वर्डद्वारे आरोपी शाहनवाजचा पाठलाग करत होते. तो खुरगान रोडवर पोहोचताच मारेकऱ्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला.

शाहनवाजनं पत्नीला प्रियकरासोबत बोलताना पकडलं : तीन दिवसांपूर्वी शाहनवाजनं त्याची पत्नी तिच्या प्रियकरासोबत फोनवर बोलताना पकडली. त्यानंतर तिला मारहाण करण्यात आली. मैफरिननं तिच्या प्रियकराला या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यावेळी प्रियकरानं त्याच्या इतर मित्रांसह शाहनवाजच्या हत्येची योजना आखली. तिच्या पतीचं लोकेशन देत राहण्यासाठी मैफरिनला सांगण्यात आलं. त्यांना फक्त तिच्या पतीला मारायचं आहे, असं सांगण्यात आल्याचं चौकशीदरम्यान आरोपीनं सांगितलं, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक रामसेवक गौतम यांनी दिली.

पत्नी रडण्याचं अन् बेशुद्ध होण्याचं करत राहिली नाटक : मैफरिन वारंवार रडून रुग्णालयात बेशुद्ध होण्याचं नाटक करत होती. त्यामुळे पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी तिच्याकडून जबाब घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ती शुद्धीवर येत नसल्याचं सांगून जबाब देण्याचं टाळत होती. पतीच्या हत्येनंतरही आरोपी महिला सतत रडण्याचं नाटक करत होती. पोलिसांना आरोपी तसव्वुर आणि आरोपी महिलेचे कॉल डिटेल्स मिळाले. ते दोघंही गेल्या 6 महिन्यांपासून दिवसा आणि रात्री वेगवेगळ्या वेळी फोनवर बोलत होते, असं आढळून आलं.

प्रियकर करतो विटभट्टीवर मजुरी : आरोपी तसव्वुर हा बागपतमधील सरूरपूर कलान गावात एका वीटभट्टीवर मजूर म्हणून काम करतो. अटक केलेले दोन्ही आरोपी विवाहित आहेत. आरोपींनी शाहनवाजवर गोळी झाडली, पण समोर उपस्थित असूनही पत्नीनं रिपोर्टमध्ये फक्त चाकूनं हल्ला केल्याचा उल्लेख केला.

पत्नी आणि तिच्या प्रियकराचे कॉल डिटेल्स उघड : शाहनवाज याच्या पत्नीच्या कॉल डिटेल्समधून या खूनप्रकरणी महत्त्वाच्या गोष्टी उघड झाल्या आहेत. ती तिच्या प्रियकराशी फोनवर सतत संपर्कात होती. गुरुवारीही तिनं तिच्या प्रियकराला अनेक वेळा कॉल केले. कैराना आणि जवळपासच्या परिसरातील दहाहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे स्कॅन करण्यात आले. यावेळी दुचाकीस्वार आरोपी कैद झाले. दुचाकी नंबर मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

दोन्ही मारेकऱ्यांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या : शामलीचे एसपी रामसेवक गौतम म्हणाले की, आरोपी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली आहे. इतर मारेकऱ्यांचा शोध सुरू आहे. आरोपींनी शाहनवाजवर चाकू आणि पिस्तूलनं गोळी झाडली आहे. त्यांना पिस्तूल कुठून मिळालं? याचा तपास सुरू आहे. गढी दौलत इथल्या एका तरुणानं आरोपींना शस्त्रं पुरवली होती, असा संशय आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक रामसेवक गौतम यांनी दिली आहे.

MURDER HUSBAND USING CODED WORDWIFE AND HER LOVER KILLED HUSBANDपत्नीनं केला पतीचा खूनकोडवर्डचा केला वापरWIFE MURDER HUSBAND WITH LOVER

