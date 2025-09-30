ETV Bharat / bharat

आपल्याच लोकांवर कोण गोळीबार करतं? सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीनं सरकारच्या भूमिकेवर उपस्थित केला प्रश्न

लेहमध्ये हिंसाचार निर्माण झाल्यानंतर सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीनं सरकारवर टीका केली. पतीला बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचा त्यांनी दावा केला.

sonam-wangchuk-wife
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजलि जे अंगमो (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लेह: पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो यांनी पोलिसांवर टीका केली. सहाव्या अनुसूचीचा वापर टाळण्यासाठी आणि एखाद्याला बळीचा बकरा बनवण्यासाठी एक बनावट कथा रचल्याची त्यांनी अटक केली.

गीतांजली जे. अंगमो यांनी पती सोनम वांगचुक यांच्यावर पोलिसांसह सरकारकडून आरोप होत असताना भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, आम्ही डीजीपींच्या विधानांचा तीव्र निषेध करतो. केवळ मीच नाही तर लडाखमधील प्रत्येकजण त्यांनी केलेल्या आरोपांचा निषेध करत आहोत. लेहमधील हिंसाचाराच्या घटना अत्यंत दुर्दैवी म्हणत त्यांनी सुरक्षा दलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गीतांजली यांनी म्हटलं, सीआरपीएफला गोळीबार करण्याचा आदेश कोणी दिला? स्वतःच्या लोकांवर, स्वतःच्या नागरिकांवर कोण गोळीबार करतं का? विशेषतः कधीही हिंसक निदर्शने झाली नाहीत, अशा ठिकाणी गोळीबार करण्यात आला.

गेल्या सहा दिवसांत आणि पहिल्या चार वर्षांत लेहमध्ये अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना आहे. लेहच्या लोकांपेक्षा कोणीही शांतताप्रिय आणि देशभक्त नाही. सर्वप्रथम, अशा भागात संचारबंदी पूर्णपणं चुकीचं असून आम्ही त्याचा निषेध करत आहोत-सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं सोनम वांगचुक यांच्यावर तरुणांना भडकविल्याचा आरोप केला. तसेच त्यांना लेहमधील हिंसाचारासाठी जबाबदार धरलं आहे. गीतांजली जे. अंगमो यांनी पतीवर केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी म्हटलं, सोनम वांगचुक काय भडकावू शकले असते? त्यांना या सर्व गोष्टींची काहीच माहिती नव्हती. ते उपोषण करत होते.

कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवण्याची इच्छा- पोलिसांकडून एका अजेंड्यावर काम सुरू असल्याचा त्यांनी आरोप केला. त्यांनी म्हटलं, डीजीपी एका अजेंड्यावर बोलत आहेत. त्यांना (सरकार) कोणत्याही परिस्थितीत सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करायची नाही. त्यांना कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवण्याची इच्छा आहे. सरकारनं लागू केलेल्या संचारबंदीचा त्यांनी निषेध केला. सीआरपीएफनं अश्रूधुराचा वापर केल्यानं निषेध शांततापूर्ण होऊ शकला नाही, असा त्यांनी दावा केला.

हिंसाचारात ४ जणांचा मृत्यू- २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारानंतर लेहमध्ये बीएनएसएस २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत सरकारनं प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत.हिंसाचाराच्या संदर्भात एकूण ४४ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तर सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात जमावबंदी लागू असल्यानं पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही मिरवणुका, रॅली किंवा मोर्चे काढण्याची परवानगी नाही. लेहमध्ये सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. लडाखचे रहिवासी संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश करण्याची मागणी करत आहेत.

हेही वाचा-

  1. सोनम वांगचुक अटक प्रकरण : अरविंद केजरीवालांचा संताप म्हणाले, "रावणाचा अंत झाला, कंसाचा अंत झाला, हिटलर आणि मुसोलिनीचाही . . ."
  2. लेह लडाखमधील हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू; गृहमंत्रालयानं सोनम वांगचुक यांच्यावर फोडलं खापर!

For All Latest Updates

TAGGED:

SONAM WANGCHUK WIFEROLE OF SECURITY FORCESSONAM WANGCHUK WIFE QUESTIONSसोनम वांगचुकLADAKH PROTESTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.