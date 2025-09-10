ETV Bharat / bharat

आरएसएस स्वयंसेवक ते भारताचे उपराष्ट्रपती; असा आहे सीपी राधाकृष्णन यांचा थक्क करणारा प्रवास!

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी ही निवडणूक जिंकली. भारताचे नवे उपराष्ट्रपती कोण आहेत? त्यांच्या कारकिर्दीबाबत आपण येथे जाणून घेणार आहोत.

सीपी राधाकृष्णन
ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025

नवी दिल्ली : देशाच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी (10 सप्टेंबर) जाहीर झाले. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी ही निवडणूक जिंकली आहे. ते आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती आहेत. राज्यसभेचे महासचिव जनरल पीसी मोदी यांनी निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले. दरम्यान, भारताचे नवे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन कोण आहेत? ते राजकारणात कधीपासून सक्रिय आहेत, त्यांनी आजवर कोणकोणती पदं भुषवली आहेत, याचा माहिती आपण येथे घेणार आहोत.

राधाकृष्णन हे जगदीप धनखड यांची जागा घेतील : सीपी राधाकृष्णन भारताचे 15 वे उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. राधाकृष्णन हे जगदीप धनखड यांची जागा घेतील. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राधाकृष्णन यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी उमेदवार न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला. राधाकृष्णन यांना 452 मतं पडली, तर सुदर्शन रेड्डी यांना फक्त 300 मतं प्राप्त झाली.

सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेले सीपी राधाकृष्णन यांना 17 ऑगस्ट रोजी एनडीएनं उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी आपला उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवलं. एनडीएच्या निवडणूक मंडळात पूर्ण बहुमत असल्यामुळे राधाकृष्णन यांचं उपराष्ट्रपती होणं आधीच निश्चित मानलं जात होतं. 17 ऑगस्ट रोजी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी राधाकृष्णन यांचं नाव जाहीर केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी मित्रपक्षांशी सखोल चर्चा करूनच उमेदवार दिल्याचं सांगितलं होतं.

राधाकृष्णन चार दशकांहून अधिक काळ राजकारणात : मागासवर्गीय समाजातून आलेले सीपी राधाकृष्णन चार दशकांहून अधिक काळ राजकारणात सक्रिय आहेत. तामिळनाडूच्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात ते एक अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात.

1957 मध्ये तामिळनाडूतील तिरुप्पुर येथे जन्म : 20 ऑक्टोबर 1957 ला तामिळनाडूतील तिरुप्पुर येथे जन्मलेले चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन हे बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील पदवीधर आहेत. आरएसएस स्वयंसेवक म्हणून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. 1974 मध्ये ते भारतीय जनसंघाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य बनले. त्यानंतर ते भाजापशी संबंधित असलेल्या विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहिले.

1998 पहिल्यांदा खासदार बनले : 1996 मध्ये सी.पी. राधाकृष्णन यांची तामिळनाडूमध्ये भाजपाचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. 1998 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदाच कोइम्बतूर येथून लोकसभेची निवडणूक जिंकली. 1999 मध्ये ते पुन्हा लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले. खासदार असताना, राधाकृष्णन यांनी वस्त्रोद्योगावरील संसदीय स्थायी समितीचं अध्यक्षपद भूषवलं. तसेच, ते सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवरील संसदीय समिती (पीएसयू) आणि वित्त सल्लागार समितीचे सदस्य देखील होते. राधाकृष्णन हे स्टॉक एक्सचेंज घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संसदीय विशेष समितीचे सदस्यदेखील होते. 2004 मध्ये, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून संबोधित केलं. तसेच, ते तैवानला गेलेल्या पहिल्या संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य देखील होते.

2004 मध्ये तामिळनाडू भाजपाचे अध्यक्ष : सी.पी. राधाकृष्णन हे तामिळनाडू भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही काम केलं आहे. त्यांनी 2004 ते 2007 दरम्यान तामिळनाडू भाजपाचं अध्यक्षपद भूषवलं. या कालावधीत त्यांनी 93 दिवसांची पदयात्रा आणि 19000 किलोमीटरची 'रथयात्रा' केली. ही यात्रा राज्यातील भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाचं प्रतीक ठरली. राधाकृष्णन हे 2020 ते 2022 पर्यंत केरळचे भाजप प्रभारी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमध्ये भाजपाने आपला ठसा उमटवला. केरळच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

राधाकृष्णन या राज्यांचे राज्यपालपद भुषवलं : सी.पी. राधाकृष्णन हे विविध राज्यांचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. त्यांनी 31 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्राचे 24 वे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यापूर्वी, ते फेब्रुवारी 2023 ते जुलै 2024 पर्यंत झारखंडचे राज्यपाल होते. मार्च ते जुलै 2024 दरम्यान, त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभारदेखील सांभाळला. झारखंडचे राज्यपाल झाल्यानंतर, राधाकृष्णन यांनी राज्यातील सर्व 24 जिल्ह्यांचा दौरा केला. त्यावेळी नागरिकांशी तसेच जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

  • खेळांमध्येही रस: महाराष्ट्र राज्यपालांच्या वेबसाइटनुसार, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीव्यतिरिक्त, राधाकृष्णन हे टेबल टेनिसमध्ये कॉलेज चॅम्पियन होते आणि लाँग डिस्टन्स रनर देखील होते. त्यांना क्रिकेट आणि व्हॉलीबॉलचीही आवड आहे.

