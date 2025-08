ETV Bharat / bharat

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १० ते ४१% पर्यंतच्या टॅरिफ आदेशावर केली स्वाक्षरी, भारतासह ७० हून अधिक देशांवर परिणाम - US 25 PERCENT TARIFF ON INDIA

अमेरिकेनं आजपासून भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लावला 25 टक्के टॅरिफ ( File Photo )

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. ट्रुथ सोशलवर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून अमेरिका भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लावेल, असं म्हटलं होतं. अमेरिकेनं भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ सात ऑगस्टपासून लागू केलाय. त्या निर्णयावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सही देखील केलीय. काय म्हणाले होते डोनाल्ड ट्रम्प? : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, "लक्षात ठेवा, भारत हा आपला मित्र असला तरी, गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण त्यांच्याशी तुलनेनं कमी व्यापार केला आहे. कारण भारताकडून आकारलं जात असलेलं आयात शुल्क खूप जास्त आहे. ते जगातील सर्वाधिक आयात शुल्कांपैकी एक आहे. कोणत्याही देशापेक्षा भारतात व्यापारासाठी सर्वात कठीण आणि घृणास्पद बिगर-वित्तीय अडथळे आहेत." डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर टॅरिफची घोषणा केली होती. टॅरिफचा आदेश अमेरिकेकडून जारी : गुरुवारी संध्याकाळी ७ वाजल्यानंतर लगेचच टॅरिफचा आदेश अमेरिकेकडून जारी करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील सुमारे ७० राष्ट्रांसाठी टॅरिफ दर जाहीर केले आहेत. गुरुवारी जाहीर झालेल्या यादीनुसार, भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादण्यात आलाय. नवीन टॅरिफ ७ ऑगस्टपासून लागू होतील.

