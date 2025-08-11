ETV Bharat / bharat

'आपल्या माजी उपराष्ट्रपतींचं काय झालं? देशाला सत्य जाणून घ्यायचं आहे'; खासदार संजय राऊत यांचा अमित शाह यांना थेट सवाल - WHERE IS EX VP JAGDEEP DHANKHAR

शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिल आहे. या पत्रात त्यांनी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबाबत प्रश्न विचारले आहेत.

Amit Shah, Sanjay Raut, Jagdeep Dhankhar
अमित शाह, संजय राऊत आणि जगदीप धनखड (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 1:40 PM IST

नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी राऊत यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. माजी उपराष्ट्रपतींशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. खरं तर, धनखड यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (21 जुलै) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

पत्रात नेमकं काय? : 10 ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात संजय राऊत म्हणतात, "आमच्या माजी उपराष्ट्रपतींबद्दल कोणतीही माहिती नाही. ते सध्या कुठे आहेत? त्यांची प्रकृती कशी आहे? या बाबींबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्यसभेतील काही सदस्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना यश आलं नाही." राऊत यांनी सोमवारी 'एक्स' वर हे पत्र शेअर केलं आहे.

'देशाला या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा अधिकार' : राऊत म्हणाले की, दिल्लीत अफवा पसरत आहेत की धनखड यांना त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात आलं आहे आणि ते सुरक्षित नाहीत. ते म्हणाले, 'त्यांच्याशी किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी कोणताही संपर्क झालेला नाही, हा गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे.' ते पुढे म्हणाले, 'आपल्या माजी उपराष्ट्रपतींचं काय झालं? ते कुठं आहेत? त्यांची तब्येत कशी आहे? ते सुरक्षित आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं देशाला कळली पाहिजे.'

उद्धव ठाकरे यांनीही धनखड यांच्याबद्दल विचारलं होतं : गेल्या आठवड्यात शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबद्दलचे प्रश्न विचारले होते. "माजी उपराष्ट्रपती आता कुठे आहेत? या मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे," असं त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. दरम्यान, खासदार संजय राऊत म्हणाले की, वरिष्ठ सभागृहातील त्यांचे काही सहकारी धनखड यांच्याबद्दल खरोखरच चिंतेत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत.

'तुम्हाला माझ्या भावना समजतील' : राऊत म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी मी तुमच्याकडे ही माहिती विचारणं योग्य मानलं. मला आशा आहे की, तुम्ही माझ्या भावना समजून घ्याल आणि धनखड यांचा सध्याचा ठावठिकाणा, त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खरी माहिती द्याल.'

