"आम्ही तेव्हा एफआयआर दाखल केला होता," निवडणूक आयोगाचा राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांवर पलटवार

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळून लावलेत. आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल यांचे आरोप निराधार आणि खोटे आहेत.

Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा कथित मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. त्यांनी म्हटले आहे की, आलंड हा कर्नाटकातील एक मतदारसंघ आहे. कोणीतरी 6018 मते वगळण्याचा प्रयत्न केलाय. राहुल गांधी म्हणाले की, "2023 च्या निवडणुकीत आलंडमध्ये वगळलेल्या एकूण मतांची संख्या आम्हाला माहिती नाही. ही संख्या 6018 पेक्षा खूप जास्त आहे, परंतु ती 6018 मते वगळताना कोणीतरी पकडले गेले आणि तो एक योगायोग होता."

निवडणूक आयोग लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांच्या पाठीशी : राहुल गांधींनी असाही आरोप केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्त मतचोरीत सहभागी असलेल्यांना संरक्षण देत आहेत. तसेच महाराष्ट्रात मतदार यादीत असंख्य नावे समाविष्ट करण्यात आलीत, राहुल गांधींच्या या आरोपांवर आता निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण दिलंय. राहुल गांधी यांनी ज्यांची नावं वगळण्यात आली आहेत, अशा व्यक्तींना हजर तिकडे हजर केलंय. यावेळी राहुल गांधी यांनी मतचोरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणात कर्नाटक सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला 18 पत्रं पाठवली आहेत. मात्र अद्यापही निवडणूक आयोगानं या पत्रांना कोणतंही उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी यावेळी केला होता.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केला : निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळून लावलेत. आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल यांचे आरोप निराधार आणि खोटे आहेत. कोणत्याही मतदाराचे मत कधीही ऑनलाइन हटवता येत नाही. प्रभावित व्यक्तीला स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही मत हटवता येत नाही. 2023 मध्ये अलांड विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतः निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केला. नोंदींनुसार, अलांड विधानसभा मतदारसंघ 2018 मध्ये सुभध गुट्टेदार (भाजपा) आणि 2023 मध्ये बीआर पाटील (काँग्रेस) यांनी जिंकला होता."

