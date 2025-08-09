नवी दिल्ली- दक्षिण पूर्व दिल्लीतील जैतपूर पोलीस स्टेशन परिसरात शनिवारी मोठी दुर्घटना घडली आहे. झोपडपट्ट्यांवर सुमारे १०० फूट लांबीची भिंत अचानक कोसळली. या घटनेत भिंतीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्यानं सात जणांचा मृत्यू झाला.
हरी नगरमध्ये असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर शनिवारी सकाळी ९:३० वाजण्याच्या सुमाराला भिंत कोसळली. घटनास्थळी पोहोचलेले साउथ ईस्टचे पोलीस उपायुक्त हेमंत तिवारी म्हणाले, " घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस ५ ते ७ मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले. लोकांच्या मदतीनं आणि जेसीबी बोलावून लोकांना तेथून बाहेर काढण्यात आलं. जखमींना दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. इतर विभागांची पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत.
- मुत्तू अली (४५), रबीबुल (३०), शबीबुल (३०), रुबिना (२५), डॉली (२५), हशीबुल, रुखसाना (६) आणि हसीना (७) अशी मृतांची नावे आहेत.
- काही जखमींना वाचवण्यात आलं आहे. त्यांना एम्स ट्रॉमा सेंटर आणि सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दिल्ली पोलीस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथके घटनास्थळी तैनात आहेत. भिंतीखाली गाडलेल्या लोकांना शोधण्याकरिता बचावकार्य सुरू आहे.
Seven people have died after being trapped under the debris of a collapsed wall in Delhi’s Jaitpur police station area. Further details awaited: Delhi Police pic.twitter.com/hqafB7dGbV— IANS (@ians_india) August 9, 2025
१०० फूट लांबीची भिंत कोसळली: घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाचे प्रभारी सफदरजंग स्टेशन अधिकारी मनोज महालावत यांनी सांगितलं, " लोकांना येथून बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच, दक्षिण पूर्व विभागाचे डीएम सर्वन बगडिया देखील टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितलं की, अनेक लोक जखमी आहेत. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. डीडीएमएची टीमदेखील घटनास्थळी पोहोचली आहे.
प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी- दरम्यान, रात्रभर आणि सकाळच्या मुसळधार पावसामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं. पंचकुइयान मार्ग, मथुरा रोड आणि कॅनॉट प्लेससह अनेक भागात पाणी साचलं. ऐन सणादिवशी रस्त्यात पाणी साचल्यानं आणि गर्दीमुळे प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली.
हवामान विभागाचा इशारा- भारतीय हवामान विभागानं (IMD) शनिवारी मध्यम पावसाचा इशारा दिला आहे. राजधानीत वादळ, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह मध्यम पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला. हवामान प्रतिकूल असताना हवामान विभागानं नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी केली आहेत.
हेही वाचा-