Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

राजधानीत १०० फूट लांबीची भिंत कोसळून सात जण ठार, बचावकार्य सुरू - WALL COLLAPSE IN DELHI

दिल्लीत आज सकाळी साडेनऊ वाजता हरी नगरमध्ये कोसळलेली भिंत झोपडपट्टीवर पडून सात जणांचा मृत्यू झाला. तर काही लोक जखमी झाले आहेत.

wall collapse in Delhi
भिंत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली- दक्षिण पूर्व दिल्लीतील जैतपूर पोलीस स्टेशन परिसरात शनिवारी मोठी दुर्घटना घडली आहे. झोपडपट्ट्यांवर सुमारे १०० फूट लांबीची भिंत अचानक कोसळली. या घटनेत भिंतीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्यानं सात जणांचा मृत्यू झाला.

हरी नगरमध्ये असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर शनिवारी सकाळी ९:३० वाजण्याच्या सुमाराला भिंत कोसळली. घटनास्थळी पोहोचलेले साउथ ईस्टचे पोलीस उपायुक्त हेमंत तिवारी म्हणाले, " घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस ५ ते ७ मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले. लोकांच्या मदतीनं आणि जेसीबी बोलावून लोकांना तेथून बाहेर काढण्यात आलं. जखमींना दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. इतर विभागांची पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत.

भिंत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)
  • मुत्तू अली (४५), रबीबुल (३०), शबीबुल (३०), रुबिना (२५), डॉली (२५), हशीबुल, रुखसाना (६) आणि हसीना (७) अशी मृतांची नावे आहेत.
  • काही जखमींना वाचवण्यात आलं आहे. त्यांना एम्स ट्रॉमा सेंटर आणि सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दिल्ली पोलीस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथके घटनास्थळी तैनात आहेत. भिंतीखाली गाडलेल्या लोकांना शोधण्याकरिता बचावकार्य सुरू आहे.

१०० फूट लांबीची भिंत कोसळली: घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाचे प्रभारी सफदरजंग स्टेशन अधिकारी मनोज महालावत यांनी सांगितलं, " लोकांना येथून बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच, दक्षिण पूर्व विभागाचे डीएम सर्वन बगडिया देखील टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितलं की, अनेक लोक जखमी आहेत. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. डीडीएमएची टीमदेखील घटनास्थळी पोहोचली आहे.

wall collapse in Delhi
भिंत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)

प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी- दरम्यान, रात्रभर आणि सकाळच्या मुसळधार पावसामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं. पंचकुइयान मार्ग, मथुरा रोड आणि कॅनॉट प्लेससह अनेक भागात पाणी साचलं. ऐन सणादिवशी रस्त्यात पाणी साचल्यानं आणि गर्दीमुळे प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली.

हवामान विभागाचा इशारा- भारतीय हवामान विभागानं (IMD) शनिवारी मध्यम पावसाचा इशारा दिला आहे. राजधानीत वादळ, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह मध्यम पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला. हवामान प्रतिकूल असताना हवामान विभागानं नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी केली आहेत.

हेही वाचा-

नवी दिल्ली- दक्षिण पूर्व दिल्लीतील जैतपूर पोलीस स्टेशन परिसरात शनिवारी मोठी दुर्घटना घडली आहे. झोपडपट्ट्यांवर सुमारे १०० फूट लांबीची भिंत अचानक कोसळली. या घटनेत भिंतीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडल्यानं सात जणांचा मृत्यू झाला.

हरी नगरमध्ये असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर शनिवारी सकाळी ९:३० वाजण्याच्या सुमाराला भिंत कोसळली. घटनास्थळी पोहोचलेले साउथ ईस्टचे पोलीस उपायुक्त हेमंत तिवारी म्हणाले, " घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस ५ ते ७ मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले. लोकांच्या मदतीनं आणि जेसीबी बोलावून लोकांना तेथून बाहेर काढण्यात आलं. जखमींना दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. इतर विभागांची पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत.

भिंत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)
  • मुत्तू अली (४५), रबीबुल (३०), शबीबुल (३०), रुबिना (२५), डॉली (२५), हशीबुल, रुखसाना (६) आणि हसीना (७) अशी मृतांची नावे आहेत.
  • काही जखमींना वाचवण्यात आलं आहे. त्यांना एम्स ट्रॉमा सेंटर आणि सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दिल्ली पोलीस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथके घटनास्थळी तैनात आहेत. भिंतीखाली गाडलेल्या लोकांना शोधण्याकरिता बचावकार्य सुरू आहे.

१०० फूट लांबीची भिंत कोसळली: घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाचे प्रभारी सफदरजंग स्टेशन अधिकारी मनोज महालावत यांनी सांगितलं, " लोकांना येथून बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच, दक्षिण पूर्व विभागाचे डीएम सर्वन बगडिया देखील टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितलं की, अनेक लोक जखमी आहेत. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. डीडीएमएची टीमदेखील घटनास्थळी पोहोचली आहे.

wall collapse in Delhi
भिंत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)

प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी- दरम्यान, रात्रभर आणि सकाळच्या मुसळधार पावसामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं. पंचकुइयान मार्ग, मथुरा रोड आणि कॅनॉट प्लेससह अनेक भागात पाणी साचलं. ऐन सणादिवशी रस्त्यात पाणी साचल्यानं आणि गर्दीमुळे प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली.

हवामान विभागाचा इशारा- भारतीय हवामान विभागानं (IMD) शनिवारी मध्यम पावसाचा इशारा दिला आहे. राजधानीत वादळ, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह मध्यम पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला. हवामान प्रतिकूल असताना हवामान विभागानं नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी केली आहेत.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

WALL COLLAPSED ON SLUMS IN JAITPURDELHI WALL COLLAPSEDJAITPUR WALL COLLAPSEWALL COLLAPSE IN DELHI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.