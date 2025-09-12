ETV Bharat / bharat

समाजात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या दूरदर्शी व्यक्तीच्या स्मरणार्थ 'विश्व नारुडू रामोजी' पुस्तकाचे प्रकाशन

"विश्व नारुडू रामोजी" पुस्तकाचे नुकतेच प्रकाशन करण्यात आले. समाजात परिवर्तन घडवणाऱ्या रामोजी राव या दूरदर्शी व्यक्तीमत्वाची आठवण म्हणून या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

"विश्व नारुडू रामोजी" पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा
"विश्व नारुडू रामोजी" पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025

हैदराबाद - माजी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांनी हैदराबादमधील रामनगर येथील त्यांच्या निवासस्थानी 'विश्व नारुडू रामोजी' या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. रघु अरिकापुडी सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष रघु अरिकापुडी यांनी संकलित आणि संपादित केलेलं हे पुस्तक माध्यम दिग्गज रामोजी राव यांच्या निधनानंतर प्रसिद्ध व्यक्ती तसंच सामान्य लोकांनी व्यक्त केलेल्या श्रद्धांजली आणि विचारांना वाहिलेलं आहे.

याप्रसंगी बोलताना दत्तात्रेय यांनी रामोजी राव यांच्या कार्याचं कौतुक केलं. ते एक निस्वार्थी दूरदर्शी होते ज्यांनी समाजाच्या भल्यासाठी अथक परिश्रम केले. "ते केवळ एक महान पत्रकार नव्हते तर एक थोर व्यक्तिमत्व होते ज्यांनी अनेक क्षेत्रांना स्पर्श केला आणि त्यांना नवीन दिशा दाखवल्या," असं ते म्हणाले. त्यांचं "महातपस्वी" असं वर्णन करताना दत्तात्रेय यांनी नमूद केली की रामोजी राव अडचणींना न जुमानता त्यांच्या तत्त्वांवर दृढ राहिले आणि मानवतावादी तसंच उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून ते कायमचे लक्षात राहतील.

रघु अरिकापुडी यांनी स्पष्ट केलं की, ११४ पानांचा हा संग्रह डॉ. लेनिन धनिशेट्टी यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे आणि ब्लू बुक ट्रस्ट तसंच रघु अरिकापुडी सेवा ट्रस्ट यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केला आहे. यामध्ये रामोजी राव यांच्या निधनानंतर विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांचा संग्रह जतन करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये त्यांचं जीवन, योगदान आणि नेत्यांकडून तसंच सामान्य नागरिकांकडून त्यांना मिळालेल्या व्यापक कौतुकावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

“या पुस्तकाचा उद्देश रामोजी राव यांच्या समाजासाठीच्या बहुआयामी सेवा भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील याची खात्री करणे आहे,” असं रघु अरिकापुडी म्हणाले. या कार्यक्रमाला हास्य ब्रह्म शंकर नारायण, वंडर बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचे समन्वयक बिंगी नरेंद्र गौड, सामाजिक कार्यकर्ते रितिश जगीधर आणि इतर अनेक जण उपस्थित होते. या पुस्तकाद्वारे, चाहत्यांनी पुन्हा एकदा रामोजी राव यांचे जागतिक मानवतावादी म्हणून स्मरण केले ज्यांचे जीवन आणि कार्य असंख्य व्यक्तींना प्रेरणा देत आहे.

