सी. पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी देण्यामागं भाजपाची काय आहेत राजकीय गणितं? जाणून घ्या, सविस्तर माहिती - VICE PRESIDENT ELECTION NEWS

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आता भाजपाचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्या निवडीमागं भाजपाची काय आहेत राजकीय गणिते?

vice president of india election 2025
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 8:50 AM IST

नवी दिल्ली- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं (एनडीए) महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केल्यानंतर ही निवडणूक बिनविरोध करण्याकरिता भाजपाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देऊन भाजपानं काय राजकीय समीकरणं साधली आहेत, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

भाजपाला दक्षिणेतील राज्यांमध्ये विशेषत: तामिळनाडूमध्ये ताकद वाढवायची आहे. त्यासाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांना पक्षनिष्ठेबरोबर दक्षिणेत सामर्थ्य वाढविण्याकरिता उमेदवारी दिल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देणं म्हणजे दक्षिणेकडील नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणं, त्यांच्या पक्षनिष्ठेला बक्षीस देणं आणि राष्ट्रीय पातळीवर उत्तर-दक्षिण अशी दरी भरून काढण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत काय आहे स्थिती?

  • उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीकरिता एनडीएकडं पुरेसं संख्याबळ आहे. एनडीएकडं लोकसभेत 293 खासदार आणि राज्यसभेत 129 खासदारांसह नामांकित सदस्यांच्या पाठिंब्यासह सुमारे 422 मते आहेत. उपराष्ट्रपती पदावर उमेदवार निवडणून आणण्यासाठी 394 मतांची आवश्यकता असते.
  • दुसरीकडं इंडिया आघाडीकडं दोन्ही सभागृहात 300 खासदार आहेत. त्यांनी संयुक्त उमेदवार उभा केला तरी त्यांना बहुमत मिळविणं कठीण असणार आहे.
  • 2017 मध्ये भाजपाचे माजी अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोपाळकृष्ण गांधी यांचा 272 मतांनी पराभव केला होता. तर 2022 मध्ये जगदीप धनखड यांनी मार्गारेट अल्वा यांचा 346 मतांनी पराभव केला होता. जर उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली नाही तर इंडिया आघाडी आणि एनडीएच्या उमेदवारामध्ये निवडणूक होऊ शकते.
  • बिजू जनता दल (BJD), युवाजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पार्टी (YSRCP), आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) या राजकीय पक्षांनी यापूर्वी एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. हे प्रादेशिक एनडीएच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.
  • राधाकृष्णन यांचे दक्षिणेकडील अनेक राजकारण्यांशी घनिष्ट संबंध आहेत. त्यामुळे ते इंडिया आघाडीच्या दक्षिणेतील नेत्यांवर सदस्यांवरही प्रभाव टाकू शकतात. इंडिया आघाडीचे काही नेते क्रॉस-व्होट करू शकतात किंवा गैरहजर राहू शकतात.

तामिळनाडूचे मोदी म्हणून मिळाली ओळख- सी. पी. राधाकृष्णन यांचे पूर्ण नाव चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन आहे. त्यांचा जन्म तामिळनाडूतील तिरुप्पूर येथे झाला. त्यांचा राजकीय प्रवास वयाच्या 16 व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघातून भाजपापर्यंत झाला. त्यांनी लोकसभेत कोइम्बतूरचे 1998 आणि 1999 मध्ये दोनवेळा प्रतिनिधित्व केले. 2004 ते 2007 पर्यंत त्यांनी भाजपाचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली. नदीजोडणी आणि सामाजिक समानतेचा पुरस्कार करणारी त्यांनी 93 दिवसांची रथयात्रा काढली होती. भाजपासाठी त्यांनी केलेलं काम पाहून त्यांना तामिळनाडूचे मोदी असे टोपणनाव मिळालं.

युती घडवून आणण्यात महत्त्वाचा वाटा- द्रविड मुन्नेत्र कझगम भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर राधाकृष्णन यांनी तामिळनाडू युनिटमध्ये युतीची ताकद निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगमसोबत पुन्हा युती केली. त्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत, राधाकृष्णन यांनी कोइम्बतूरमधून भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवल्यानंतर त्यांचा पराभव झाला. द्रविड मुन्नेत्र कझगम आणि अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगम यांचा पाठिंबा नसतानाही त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविली होती. तामिळनाडूमध्ये सर्वात कमी फरकानं पराभूत झालेले लोकसभेचे उमेदवार होते.

  • झारखंडमध्ये (फेब्रुवारी 2023-जुलै 2024), महाराष्ट्रात (जुलै 2024 पर्यंत) आणि तेलंगणासह पुद्दुचेरी येथे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून त्यांनी राज्यपाल पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
  • त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व देखील केले आहे. 2014 मध्ये तैवानला भेट देणाऱ्या पहिल्या संसदीय शिष्टमंडळाचा ते भाग होते.

बिनविरोध निवडणूक करण्याकरिता भाजपाकडून प्रयत्न- केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी संध्याकाळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी संपर्क करून उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांचा पाठिंबा मागितला. 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे पर्यवेक्षण एनडीएच्या वतीनं राजनाथ सिंह करणार आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध होण्याकरिता भाजपाकडून विरोधी पक्षनेत्यांशी संपर्क साधला जाणार असल्याचं भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी यापूर्वीच जाहीर केलं आहे.

काका कोइम्बतूरचे काँग्रेस खासदार= राधाकृष्णन यांना जवळून ओळखणारे ज्येष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, झारखंडचे राज्यपाल असताना राधाकृष्णन हे भगवान शिवाचे भक्त म्हणून ओळखले जात होते. शुद्ध शाकाहारी असलेल्या राज्यपाल राधाकृष्णन पूजेमध्ये बराच वेळ घालवतात. त्यांचे काका कोइम्बतूरचे काँग्रेस खासदार असले तरी त्यांनी स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाशी जोडले होते. ते ओबीसी समुदायातून येतात. त्यांना थोडेसे हिंदी समजत असले तरी ते हिंदी व्यवस्थित बोलू शकत नाहीत. सीपी राधाकृष्णन यांचे वडील एलआयसीमध्ये काम करायचे.

तिरुपूरमध्ये होजियरीचा मोठा व्यवसाय- चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की, राधाकृष्णन यांचा आणखी एक गुण म्हणजे संध्याकाळी कोणी त्यांच्या घरी आले तर ते त्याला खायला दिल्याशिवाय सोडत नाहीत. ते एक साधे व्यक्तीमत्व आहे. त्यांनी स्वतःच्या बळावर तिरुपूरमध्ये होजियरीचा मोठा व्यवसाय उभारला. त्यांची एक सूतगिरणीदेखील आहे. मँचेस्टरमध्ये टेक्सटाईल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेला त्यांचा मुलगा सूतगिरणीचं काम पाहतो.

मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या शुभेच्छा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर येथून परत आल्यावर राजभवन येथे जावून राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) वतीनं त्यांची उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचे नाव उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानतो. सी.पी. राधाकृष्णन यांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा देतो. एनडीए युतीचा घटक म्हणून, शिवसेना सी.पी. राधाकृष्णन यांना पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य देत आहे. ते विजय मिळवतील, अशी आशा आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून त्यांना मिळालेला अनुभव देशाला खूप फायदेशीर ठरेल."

