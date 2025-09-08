दर महिन्याला 'टिफिन बैठक' घ्या, पंतप्रधान मोदींचं खासदारांना आवाहन; सरकारी अधिकाऱ्यांशी कसं वागायचं? दिला लाखमोलाचा सल्ला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात दर महिन्याला एकदा 'टिफिन बैठक' घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकांशी संपर्क वाढावा, हा यामागचा उद्देश आहे.
Published : September 8, 2025 at 10:32 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (7 सप्टेंबर) भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांसाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग घेतला. या कार्यशाळेदरम्यान त्यांनी वस्तू आणि सेवा कर (GST) या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणेचं विशेष कौतुक केलं. यावेळी जीएसटीविषयी एक ठरावही मंजूर करण्यात आला.
भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेतील जीएसटीच्या संदर्भातील ठरावाच्या अनुषंगानं, भाजपा देशभरात एक व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणार आहे. यातून जीएसटीचे फायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी अनेक सत्रांमध्ये सहभागी झाले होते. पंतप्रधान मोदींनी खासदारांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन केलं.
'दर महिन्याला एकदा "टिफिन बैठक" आयोजित करा' : संसद भवनात झालेल्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात दर महिन्याला एकदा "टिफिन बैठक" आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीचा मुख्य उद्देश सामान्य जनतेशी थेट संवाद साधणं. त्यांच्या अडचणी ऐकणं आणि त्या सोडवण्यासाठी तत्काळ पावलं उचलणं हा आहे.
'सरकारी अधिकाऱ्यांशी नेहमीच सौजन्यपूर्ण वागा' : यावेळी पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना आणखी काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की संसदीय समित्यांच्या बैठका होण्यापूर्वी आणि त्यानंतर संबंधित मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांना नियमितपणे भेटा, संवाद साधा आणि चर्चेच्या विषयांची सखोल माहिती मिळवा. त्याचबरोबर, सरकारी अधिकाऱ्यांशी नेहमीच सौजन्यपूर्ण आणि योग्य वर्तन ठेवण्याचंही आवाहन त्यांनी खासदारांना केलं.
कार्यशाळेत स्वच्छता अभियानावरही विशेष भर : कार्यशाळेदरम्यान स्वच्छता अभियानावरही विशेष भर देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सिंगापूरचे उदाहरण देत स्पष्टपणे सांगितलं की, नावीन्यपूर्ण विचार आणि कृती केल्यासच आपण प्रगती करू शकतो. त्यांनी असंही सांगितलं की, स्वच्छता केवळ पैशांच्या जोरावर नव्हे, तर लोकांच्या सक्रिय सहभागानं आणि प्रयत्नानंही शक्य होते. त्यामुळे स्वच्छता अभियानात प्रत्येक नागरिकाचा हातभार लागणं आवश्यक आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागांतील समस्या स्वतंत्रपणे समजून घेण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. दोन्ही स्तरांवरील अडचणी आणि गरजा वेगळ्या असल्यानं त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
'सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांवर लक्ष ठेवा' : कार्यशाळेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केलं. विशेषतः ग्रामीण भागात ऑनलाइन गेमिंगच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूकता वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी सांगितलं की, माहितीअभावी अनेक ग्रामीण कुटुंबं या समस्येनं त्रस्त आहेत, आणि त्यामुळे जनजागृती करणं आवश्यक आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना कॉर्पोरेट अजेंडा प्रचार करणे किंवा पक्षपाती प्रश्न विचारणं टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. संसदेत चर्चा करताना जनहिताचा विचार प्रथम क्रमांकावर असावा, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सर्व खासदारांना सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केलं. योजनेचे फायदे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत का, हे सुनिश्चित करणं ही खासदारांची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनतेचा सरकारवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
- भाजपच्या मित्रपक्षांचे खासदारही आजच्या बैठकीत सहभागी होणार : केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी माहिती दिली की, भाजपाच्या मित्रपक्षांचे खासदारही आज सोमवारी (8 सप्टेंबर) होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहभागी होतील. या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व सदस्य खासदारांना संबोधित करतील.
आज उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची तयारी करून घेणार : या बैठकीचा मुख्य उद्देश 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात मार्गदर्शन करणं हा आहे. यासाठी खासदारांना मॉक पोलिंगमध्ये (प्रात्यक्षिक मतदान) सहभागी करून घेतलं जाईल, जेणेकरून मतदान प्रक्रियेची स्पष्ट समज होईल. कोणतीही गडबड किंवा चूक टाळता येईल. ही बैठक केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर सत्ताधारी आघाडीतील समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
हेही वाचा