अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा पीएम मोदींना फोन, 75व्या वाढदिवसानिमित्त खास शुभेच्छा; टॅरिफ आणि व्यापार कराराचं काय ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींना एक चांगला मित्र म्हणूनही संबोधलं.

pm modi-Donald Trump
नरेंद्र मोदी-डोनाल्ड ट्रम्प (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 11:22 AM IST

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (16 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला. बऱ्याच दिवसांनी दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर संभांषण झालं आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण आहे, अशा स्थितीत ट्रम्प यांच्या या फोनकॉलला विशेष महत्व आहे. तसेच, या फोनकॉलकडं दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि संबंधांना पुन्हा ऊर्जा देण्यासाठी अमेरिकेनं उचललेलं एक नवीन पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प काय म्हणाले? : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल माध्यमांवर पोस्ट करत म्हटलं, "माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी नुकतीच फोनवर खूप छान चर्चा झाली. मी त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा दिल्या. ते खूप चांगलं काम करत आहेत. नरेंद्र मोदी रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यात तुमच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद."

पंतप्रधान मोदींचं उत्तर : प्रत्युत्तरात पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करुन ट्रम्प यांच्या फोन कॉलबद्दल आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यांनी म्हटलं, "माझे मित्र, राष्ट्रपती ट्रम्प, माझ्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त तुमच्या फोन कॉलबद्दल आणि हार्दिक शुभेच्छा दिल्याबद्दल धन्यवाद."

मोदी म्हणाले, "तुमच्याप्रमाणेच, मीही भारत-अमेरिका व्यापक आणि जागतिक भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. युक्रेन संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी तुमच्या पुढाकाराचं आम्ही समर्थन करतो."

ट्रम्प यांनी मोदींचं कौतुक करत युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये चर्चेची नवीन फेरी सुरू असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केला.

टॅरिफ लादल्यानंतर झालेल्या या चर्चेला विशेष महत्त्व : अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर झालेल्या या चर्चेला विशेष महत्त्व आहे. कारण दोन्ही नेत्यांनी सोशल मीडियावर संदेशांची देवाणघेवाण केल्यानंतर काही दिवसांतच संबंध सुधारण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट केला होता. ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील संबंध तणावग्रस्त झाले. याच संदर्भात, भारतानं रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादलं होतं, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. भारतानं अमेरिकेच्या शुल्कवाढीवर "अवास्तव आणि अनुचित" असा प्रतिसाद दिला. गेल्या काही आठवड्यांत व्हाइट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांसह ट्रम्प प्रशासनाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी भारताला लक्ष्य करत आक्रमक भाषा वापरली आहे, विशेषतः भारताच्या रशियासोबतच्या ऊर्जा संबंधांवर त्यांनी टीका केली.

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा संपन्न : दरम्यान, भारत आणि अमेरिकेनं व्यापार चर्चेचा एक नवीन टप्पादेखील पार पाडला. ही चर्चा सुमारे 7 तास चालली आणि दोन्ही बाजूंनी परस्पर हिताच्या दृष्टीनं शक्य तितक्या लवकर करारावर पोहोचण्याचा संकल्प केला. या चर्चेचं नेतृत्व भारतीय बाजूने अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केलं, तर अमेरिकन पथकाचं नेतृत्व ब्रेंडन लिंच यांनी केलं. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक आणि भविष्यसूचक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारणार? : पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील या फोन संभाषणाला राजकीय पातळीवर सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिलं जात आहे. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि राजकीय संबंध पुन्हा सुरू होण्यास मदत होऊ शकते. जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणारी भारत-अमेरिका भागीदारी अधिक दृढ आणि विस्तृत करण्यासाठी दोन्ही नेते वचनबद्ध आहेत. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चेनंतरचा हा नवीन राजकीय फोन कॉल येत्या काही महिन्यांत द्विपक्षीय संबंध सुधारेल आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढेल, अशी आशा निर्माण करत आहे.

