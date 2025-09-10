ETV Bharat / bharat

अमेरिकेनं लादलेल्या आयातशुल्कावर लवकरच तोडगा? पंतप्रधान मोदींसह डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले संकेत

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

संग्रहित- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट
By IANS

Published : September 10, 2025 at 10:13 AM IST

नवी दिल्ली- भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध पूर्ववत होण्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत अमेरिकेला 'जिवलग मित्र' आणि 'नैसर्गिक भागीदार' म्हणत दोन देशांमध्ये दृढ संबंध असल्याचं सूचित केलं. दोन्ही देशांमधील व्यापार विषयक चर्चेमधून अमर्यादित आणि नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी हे खूप चांगले मित्र असल्याचं ट्रुथ या सोशल मीडियावर म्हटलं आहे. तसेच भारताबरोबर व्यापारविषयक चर्चा सुरू करण्याची त्यांनी घोषणा केली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एक्स मीडियावर पोस्ट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, भारत आणि अमेरिका हे जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत. दोन देशांमध्ये लवकर चर्चा करण्यासाठी आमची टीम काम करत आहे. मी राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी उत्सुक आहे. आम्ही दोन्ही देशांच्या उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्यासाठी एकत्रित काम करणार आहोत.

व्यापारात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा- अमेरिकेनं ५० टक्के आयातशुल्क लागू केल्यानंतर भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार संबंध ताणले गेले आहेत. अशातच अचानक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रशासनाकडून व्यापारासंदर्भात पुन्हा चर्चा सुरू केल्याची ट्रुथ सोशल मीडियात घोषणा केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. हे जाहीर करताना मला आनंद होत आहे.

यापूर्वीदेखील ट्रम्प यांनी मोदींचं केलं होतं कौतुक- ट्रम्प यांनी मंगळवारी पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत चांगला मित्र असल्याच म्हटलं होतं. येत्या काही आठवड्यात मोदी यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी उत्सुक असल्याचही त्यांनी म्हटलं. दोन महान असलेले देश यशस्वी असा मार्ग काढण्याकरिता कोणतीही अडचण येणार नाही, याचा मला विश्वास आहे, असे स्पष्टपणं म्हटलं. मी पंतप्रधान मोदी यांचा कायमच मित्र राहणार असल्याचं शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी सांगितलं. पंतप्रधान मोदी हे महान पंतप्रधान असल्याचंही त्यांनी कौतुक केलं.

