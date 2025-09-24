ETV Bharat / bharat

"आम्ही व्हिसाचे धोरण एका रात्रीत बदलत नाही"; अमेरिकेला टोला लगावत जर्मन राजदूताकडून भारतीयांना संधीची दारे खुली

जर्मनी कुशल भारतीयांना नोकरीच्या सुवर्णसंधी देत आहे. भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अ‍ॅकरमन यांनी मंगळवारी एक व्हिडीओ पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली.

German Ambassador Philipp Ackermann
जर्मन राजदूत फिलिप अ‍ॅकरमन (स्क्रीनशॉट X@AmbAckermann)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 2:27 PM IST

नवी दिल्ली : अमेरिकेनं H1-B व्हिसावर 1,00,000 डॉलरचं मोठं शुल्क लादलं आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना, विशेषतः भारतीयांना कामासाठी अमेरिकेत जाणं कठीण झालं आहे. अशावेळी जर्मनी भारतीयांचं आकर्षक पगार आणि विश्वसनीय इमिग्रेशन धोरणाच्या आश्वासनासह स्वागत करत असल्याचं भारतामधील जर्मन राजदूतानं म्हटलं आहे.

भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अ‍ॅकरमन यांनी मंगळवारी (23 सप्टेंबर) X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, जर्मनीमध्ये भारतीय सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांच्या यादीत आहेत. कारण, जर्मनी गुणवान लोकांना सर्वोत्तम पगार देण्यावर विश्वास ठेवते.

फिलिप अ‍ॅकरमन नेमकं काय म्हणाले? : ते म्हणाले, "मी सर्व कुशल भारतीयांना आवाहन करतो. जर्मनी त्यांच्या स्थिर स्थलांतर धोरणांमुळे आणि आयटी, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीयांसाठी सर्वोत्तम नोकरीची संधी देत आहे. जर्मनीतील नागरिकांपेक्षा भारतीय लोक तिथं जास्त कमावतात," असंही अ‍ॅकरमन म्हणाले.

भारतीय जर्मन लोकांपेक्षा जास्त कमावतात : "जर्मनीमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांबद्दल बोलण्याची ही एक चांगली संधी आहे. जर्मनीमध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांमध्ये भारतीय आहेत. जर्मनीमध्ये काम करणारा भारतीय जर्मनीमध्ये काम करणाऱ्या जर्मन लोकांपेक्षा जास्त कमाई करतो. ही खूप चांगली बातमी आहे. कारण जास्त पगाराचा अर्थ असा आहे की, भारतीयांचं जर्मन समाजात आणि आपल्या देशाच्या कल्याणात मोठं योगदान आहे." परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जर्मनीमध्ये 2,08,000 भारतीय राहतात. रिपोर्टनुसार जर्मन सरकार 2025 पर्यंत 2,00,000 व्यावसायिक व्हिसा जारी करण्याचं आश्वासन देत आहे, त्यामध्ये 90,000 भारतीयांचा समावेश असणार आहे.

आपली धोरणं जर्मन कारसारखी : अ‍ॅकरमन यांनी म्हटलं, जर्मनी मेहनतीवर आणि सर्वोत्तम लोकांना सर्वोत्तम नोकऱ्या देण्यावर विश्वास ठेवते. आमची स्थलांतर धोरणं काहीशी जर्मन कारसारखी आहेत. ती म्हणजे विश्वासार्ह, आधुनिक आणि अंदाज लावता येण्यासारखी आहेत. ती सरळ रेषेत चालतात, तिरप्या रेषेत नाही. वेगात जात असताना अचानक ब्रेक लागेल, अशी भीतीदेखील नाही. आम्ही आमच्या नियमांमध्ये एका रात्रीत मूलभूत बदल करत नाही," असंही त्यांनी स्पष्टपणं सांगितलं. एकप्रकारे जर्मन राजदुतानं एच१-बी व्हिसावर भरमसाठ लादलेल्या शुल्कावरून अमेरिकेला टोला लगावला आहे. नुकतेच अमेरिकेनं आपल्या व्हिसा धोरणांमध्ये मोठे बदल केल्यानं त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसत आहे. जर्मनीमध्ये कुशल भारतीयांचं स्वागत आहे. मला खात्री आहे की तुम्हाला आश्चर्यकारक संधी मिळतील, असं अ‍ॅकरमन यांनी व्हिडीओमध्ये म्हटलं आहे. त्यांनी देशातील नोकऱ्या, शिक्षण आणि इतर संधींबद्दल अधिक माहिती देणारी लिंक शेअर केली आहे.

हेही वाचा

