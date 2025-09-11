ETV Bharat / bharat

"राजकीयदृष्ट्या मला टार्गेट करण्यासाठी पैसे देवून..."; इथेनॉल धोरणावरुन नितीन गडकरी यांचा मोठा दावा

इथेनॉल धोरणामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. यावरुन त्यांनी आता एक मोठा खुलासा केलाय.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

September 11, 2025 at 9:30 PM IST

नवी दिल्ली : इथेनॉल धोरणामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. काँग्रेसनं देखील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. "नितीन गडकरी यांच्या मुलांच्या इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या काही काळात वेगाने पैसे कमवले आहेत. वडील धोरणं बनवतात आणि मुलं त्यातून पैसा कमवतात," अशी टीका काँग्रेसनं केली होती. स्पष्ट आणि परखड बोलणं, राजकारणात स्वच्छ प्रतिमा, कोणासोबतही वैर नाही अशी नितीन गडकरी यांची देशात ओळख आहे. मात्र, इथेनॉल धोरणामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे. आता खुद्द गडकरी यांनीच यावर उत्तर दिलंय.

मला लक्ष्य करण्यासाठी सोशल मीडियावर मोहीम : "इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलविरुद्ध सोशल मीडियावर सुरू असलेली मोहीम मला लक्ष्य करण्यासाठी होती," असे नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सांगितलं. इथेनॉलचे फायदे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, "इथेनॉल धोरणामुळं शेतकऱ्यांना 45 हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे." नितीन गडकरी यांच्याविरोधात सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका-आरोप होत आहेत. वेगवेगळे मिम्स तयार करुन त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे. यावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

सोशल मीडियावर पेड मोहीम : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलविरुद्ध सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकेचा संदर्भ देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, "सोशल मीडियावर इथेनॉलविरुद्ध पैसे देऊन (पेड) मोहीम चालवण्यात आली. या मोहिमेत कोणतंही तथ्य नव्हतं. इथेनॉलविरुद्धची मोहीम मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्यासाठी होती."

अतिशय स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला : नवी दिल्लीत सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) च्या 65 व्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्यावरील चिंतेवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "E20 कार्यक्रमाबाबत, ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) आणि SIAM यांनी त्यांच्या निष्कर्षांमध्ये स्पष्टता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही या संदर्भात अतिशय स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला आहे."

काय आहे धोरण? : केंद्रातील मोदी सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास प्रोत्साहन देत आहे. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोलमध्ये मिसळलेले इथेनॉल विकतात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात 20 टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल सुरू करण्याच्या विरोधातील याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता.

