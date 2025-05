ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी घेतलं आदि कैलास दर्शन! भारतीय जवानांशी देखिल साधला संवाद - P NADDA IN ADI KAILASH

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी घेतलं आदि कैलास दर्शन! ( ETV Bharat )

पिथोरागड : केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हे पिथोरागड जिल्ह्याच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. रविवारी दुपारी जेपी नड्डा यांनी पवित्र आदि कैलास क्षेत्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी आदि कैलास आणि पार्वती कुंड जवळील भगवान शिव मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं आणि विधीवत भगवान शिवाची पूजा केली. यावेळी जेपी नड्डा यांनी देशातील लोकांच्या सुख, समृद्धी, शांती आणि कल्याणासाठी प्रार्थना केली. भाविक आणि पर्यटकांची ये-जा वाढली : जेपी नड्डा यांनी या परिसराच्या नैसर्गिक सौंदर्याचं आणि आध्यात्मिक महत्त्वाची प्रशंसा करून ते अद्वितीय असल्याचं सांगितलं. जेपी नड्डा म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदि कैलास या पवित्र क्षेत्राच्या भेटीनंतर या भागात भाविक आणि पर्यटकांची ये-जा वाढली आहे. या वाढत्या गतिविधीमुळं स्थानिक समुदायांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ज्यामुळं या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळाली आहे." भाविकांची संख्या अनेक पटींनी वाढली : याचबरोबर, "पंतप्रधान मोदींच्या भेटीमुळं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आदि कैलासचं आध्यात्मिक महत्त्व अधोरेखित झाले आहेच. याशिवाय अॅडव्हेंचर आणि आध्यात्मिक पर्यटनासाठी एक महत्त्वाचं ठिकाण म्हणून या प्रदेशाची ओळखही बळकट झाली आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत आदि कैलास आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांची आणि भाविकांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे," असंही जेपी नड्डा यांनी सांगितलं.

