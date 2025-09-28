ETV Bharat / bharat

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तामिळनाडूतील चेंगराचेंगरीचा अहवाल मागवला; 39 जणांचा मृत्यू, 44 जण रुग्णालयात दाखल

एकाची वगळता इतरांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यांची विशेष डॉक्टरांकडून काळजी घेतली जातेय. 44 जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातात 39 जणांचा मृत्यू झालाय.

Union Home Ministry seeks report on Tamil Nadu stampede
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तामिळनाडूतील चेंगराचेंगरीचा अहवाल मागवला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 10:01 AM IST

कुरुर : तामिळनाडूतील करूर येथे शनिवारी झालेल्या निवडणूक रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. चेंगराचेंगरीत 8 मुले आणि 16 महिलांसह 39 जणांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर एकूण 95 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रॅलीचे नेतृत्व तामिळनाडू वेत्री कझम (टीव्हीके) चे प्रमुख विजय यांनी केले. तामिळनाडूचे आरोग्य सचिव पी. सेंथिल कुमार यांच्या मते, अपघातानंतर एकूण 95 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 51 जणांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एकाची वगळता इतरांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यांची विशेष डॉक्टरांकडून काळजी घेतली जात आहे. 44 जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातात 39 जणांचा मृत्यू झालाय.

विजयच्या उशिरा आगमनामुळे गर्दी वाढली- डीजीपी : तामिळनाडूचे डीजीपी जी. वेंकटरमण यांनी सांगितले आहे की, अभिनेता विजयच्या आगमनात उशिरा आल्यामुळे गर्दी वाढली. या घटनेत आतापर्यंत 39 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

चेंगराचेंगरीमुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत गुन्हा दाखल : तामिळनाडूतील करूर येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय आणि संपूर्ण घटनेची चौकशी करत आहेत. ते काही गडबड झाली का आणि चेंगराचेंगरीचे कारणही तपासत आहेत. तामिळनाडूचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी) एस. डेव्हिडसन देवासिरवाथम म्हणाले, "याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक चौकशी सुरू आहे."

घटनास्थळी हृदयद्रावक दृश्य : सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या फोटोंमध्ये घटनास्थळी एक हृदयद्रावक दृश्य दाखवले आहे. रविवारी सकाळी प्रसिद्ध झालेल्या दृश्यांमध्ये लोकांसमोर चप्पल विखुरलेली दिसत होती. शनिवारी अभिनेता-राजकारणी विजयच्या करूर येथे झालेल्या रॅलीत 39 जणांचा मृत्यू झाला.

भविष्यात अशी दुर्घटना कधीही घडणार नाही : राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात असे कधीही घडले नाही: स्टॅलिन : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी रविवारी सांगितले की, इतिहासात कधीही राजकीय पक्षाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांचा अपघातात मृत्यू झाला नव्हता. या दुःखद घटनेत 39 जणांचा मृत्यू झाला. सीएम स्टॅलिन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, "मी दुःखद भावनेनं उभा आहे. करूरमध्ये झालेल्या भयानक अपघाताचे वर्णन मी करू शकत नाही. काल संध्याकाळी 7:45 वाजता मी चेन्नईतील अधिकाऱ्यांशी बोलत होतो, तेव्हा मला ही बातमी मिळाली. माहिती मिळताच मी जवळच्या मंत्र्यांना कुरूरला जाण्याचे निर्देश दिले." सीएम स्टॅलिन यांनी आश्वासन दिले की, भविष्यात अशी दुर्घटना कधीही घडणार नाही. आपल्या राज्याच्या इतिहासात कधीही राजकीय पक्षाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात इतक्या लोकांना आपला जीव गमवावा लागला नाही आणि अशी दुर्घटना पुन्हा कधीही घडू नये. सध्या 51 लोक अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश

मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख आणि जखमींना 1 लाख भरपाई : सीएम स्टॅलिन म्हणाले की, त्यांनी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. "जखमी झालेल्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो," असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख आणि जखमींना 1 लाख भरपाई जाहीर केली. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सांगितले की, ते अपघातासाठी जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करतील. स्टॅलिन यांनी कोणतेही राजकीय विधान करण्याचे टाळले आणि घटनेमागील सत्य उघड झाल्यानंतर कठोर कारवाई केली जाणार आहे, असे आश्वासन दिले. चौकशी आयोगाद्वारे सत्य बाहेर येईल असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी रुग्णालयाला भेट दिली : मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी शनिवारी रात्री उशिरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला भेट दिली आणि कुरूर येथे शनिवारी झालेल्या चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्यांची भेट घेतली. जखमींवर चांगले उपचार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

