बीएसएफ डीजीसोबत अमित शाहांची चर्चा; एस जयशंकर यांचाही मित्र देशांशी संवाद, पाकिस्तानला घेरलं - INDIA PAKISTAN WAR TENSION

अमित शाह आणि एस जयशंकर ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 8, 2025 at 11:57 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:16 AM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पाकिस्ताननं जम्मूमध्ये ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. हे ड्रोन भारतानं हाणून पाडले आहेत. यानंतर भारतीय सैन्यानंही पाकिस्तानवर जोरदार मिसाईल हल्ले केले आहेत. यानंतर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बीएसएफच्या महासंचालकांशी चर्चा केली. अमित शाह यांनी घेतला आढावा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमा सुरक्षा दलांच्या महासंचालकांशी सीमा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा केली. विमानतळ सुरक्षेबाबतही अमित शाह यांनी सीआयएसएफच्या महासंचालकांशीही चर्चा केली आहे.

