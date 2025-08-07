Essay Contest 2025

"ट्रम्प हे भारताची थट्टा करताना त्यांना कोणतंही प्रत्युत्तर दिलं जात नाही"- उद्धव ठाकरे - UDDHAV THACKERAY VS BJP

इंडिया आघाडीच्या बैठकीकरिता दिल्लीच्या दौऱ्यावर आलेल्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध मुद्द्यांवरून भाजपा आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली.

Uddhav Thackeray Delhi visit
उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत बोलताना (Source- IANS)
By IANS

Published : August 7, 2025 at 5:05 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 10:55 PM IST

नवी दिल्ली- अमेरिकेनं भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातकर लादण्याचा निर्णय घेणं म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणांचं थेट अपयश आहे. त्याचा सर्वसामान्य लोकांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याची भीती शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारत-अमेरिकेमधील ताणलेल्या व्यापारी संबंधावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "ट्रम्प हे भारताची थट्टा करत आहेत. मात्र, आपल्याकडून त्यांना कोणतही प्रत्युत्तर दिलं जात नाही. आपल्या देशाचं सरकार कोण चालवित आहे? आपल्या देशाला पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि गृहमंत्र्यांची गरज आहे. ते सर्व भाजपाचे आहेत. पण, हे सरकारचं अपयश आहे. सरकार अपयशी आणि असहाय्य आहे. येथे कोणतेही परराष्ट्र धोरण नाही".

पुढे शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष ठाकरे म्हणाले, "जेव्हा पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर मोदी हे बिहारमध्ये गेले होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी पहलगाममध्ये जाणे गरजेचे होते. ते केवळ प्रचार करणारे पंतप्रधान आहेत. खरे पंतप्रधान असते तर पहलगाममध्ये गेले असते. ते केवळ भाजपाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत", असा टोला उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींना लगावला.

ही देशभक्ती असू शकत नाही- भारत-पाकिस्तामध्ये होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यावरून उद्धव ठाकरेंनी भाजपावर टीका केली. "पाकिस्तान हा आपला शत्रू आहे. आपण दिल्ली आणि मुंबईमधील सामने थांबविले होते. पाकिस्ताननं दहशतवादी कृत्य थांबविल्याशिवाय सामने खेळू नयेत, असे आपण म्हटलं होतं. तेव्हा सुषमा स्वराज्य यांनीदेखील पाठिंबा दिला होता. ते (पाकिस्तान) नीच लोक आहेत. जय शाह यांच्यासारखे मंत्र्यांची मुलं दुबईमधील पाकिस्तानचा सामना पाहायला जातात. ही देशभक्ती असू शकत नाही. जर तुम्हाला खरी देशभक्ती निश्चित करायची असेल तर खऱ्या देशभक्ताचे पाकिस्तानबरोबर कसल्याही प्रकारचे संबंध नसावेत".

चीन-पाकिस्तानवरून सरकारला सवाल- पुढे उद्धव ठाकरे म्हणाले "भारताचा कोण मित्र आहे अथवा नाही हे दाखवून देणारी वेळ आली आहे. असा कोणताही देश नाही, जिथे पंतप्रधान मोदी गेले नाहीत. आपला पाकिस्तानबरोबरचा संघर्ष सुरुच आहे. चीन पाकिस्तानला मदत करत असल्याचं उघड झालं आहे. राजनैतिकदृष्ट्या भारताची कोंडी होत असल्याचा दावा करत उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जात असल्यावरूनही टीका केली. भारतानं चीनच्या कंपन्यांवर बहिष्कार टाकला होता. मग, पंतप्रधान हे चीनच्या दौऱ्यावर का जात आहेत? भारत पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट का खेळत आहे? ज्यांनी आपल्या माता-भगिनींचं कुंकू पुसलं त्यांना अमित शाह आणि मोदी काय म्हणतील? देशाला पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची गरज आहे. जेव्हा संकटाची स्थिती असते तेव्हा पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे गायब होतात".

निवडणूक आयोगावर टीका- "अजूनही मणिपूर जळत आहे. मात्र, हे लोक (भाजपा) विविध राजकीय पक्षांच्या फोडाफोडीच्या इंजिनिअरिंगमध्ये मग्न आहेत. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार याद्यांमधील सुधारणावरून (एसएसआर) वाद सुरू आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, निवडणूक आयोग मतदारांनी त्यांची ओळख सिद्ध करण्यास सांगत आहे. निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्ष आणि नागरी संस्थांनी व्यक्त केलेल्या संशयाला प्रतिसाद दिला पाहिजे", याकडे उद्धव ठाकरेंनी लक्ष वेधलं.

इंडिया आघाडीत तणाव नाही-उद्धव ठाकरे हे इंडिया आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी तीन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आले आहेत. ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आमंत्रित केलेल्या रात्रीच्या स्नेहभोजनाला उपस्थित राहणार आहेत. इंडिया आघाडीत कोणतीही संभ्रमावस्था आणि तणाव नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मनसेबरोबर शिवसेनेची (यूबीटी) युती होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्याबाबत विचारले असता ठाकरे म्हणाले," राज आणि मी आमचा निर्णय घेण्यात इतरांपेक्षा सक्षम आहोत. आम्हाला त्रयस्थांची गरज लागत नाही".

  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर दुसऱ्यांदा २५ टक्के आयातकर लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत निर्यात केल्यास एकूण ५० टक्के आयातकर लागू होणार आहे.

